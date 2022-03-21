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觀察站／滿意施政卻沒幸福感 「民意分裂」成執政盲點

記者 林政忠
高民調未必是高民意，城市治理必須貼近民意，才能打造宜居城市。（本報資料照片）
高民調未必是高民意，城市治理必須貼近民意，才能打造宜居城市。（本報資料照片）

聯合報系六都執政大調查，為城市治理把脈。調查反映出「分裂民意」現象，新北市長侯友宜施政滿意度居六都之冠，市民的幸福感和光榮感卻屬於後段班；反之，台中和台南市民感到既幸福又光榮，卻未反映在市長盧秀燕、黃偉哲的施政滿意度上。

首長施政滿意度不代表城市民意支持度，高民調也絕非當選保證，歷史上有太多前例，台北市前市長陳水扁施政滿意度一度高達八成九，最後敗給對手馬英九。民調和民意的反差，提醒首長避免落入「執政盲點」，無法貼近民意，就會形成無感施政。

六都市民居住感受 製表／洪欣慈
六都市民居住感受 製表／洪欣慈

整體而言，在六都市民心目中，台中、台南是最宜居的城市，雙北則是最想移居之都。民調也顯示，「房價高、薪資低、交通差、空汙糟」是全台四大民怨，房價偏高更是逾半數國人公認的民怨之首，不分南北皆列為希望最優先改善項目。

台北市不僅市民的幸福感和光榮感雙雙吊車尾，市長柯文哲的滿意度和不滿意度都是六都最差，促進地方經濟、交通表現、長照服務的滿意度也是六都最低，首善之都變成「三低」城市，台北市湧現「脫北潮」，「天龍國」已成市民最想搬離的城市。

六面向看六都施政滿意度 製表／洪欣慈
六面向看六都施政滿意度 製表／洪欣慈

新北市不僅侯友宜個人民調最高，治安、市容滿意度也是六都最高，新北市雖有「三高」，但市民的幸福感和光榮感排第四名，市民想移居的比率僅次於台北市。400多萬人口的新北市彷彿「大城小國」的全台縮影，資源多、問題也不少。

桃園市長鄭文燦施政滿意度僅次侯友宜，促進地方經濟表現居六都之冠，但身為「國門之都」，超過二成五市民不滿意防疫表現，市民最不滿意的原因包括防疫管控不佳、確診人數多等，顯示防疫旅館事件衝擊不小。

台中市民幸福感是六都最高，光榮感則排第二高，「超高趕北」被視為六都宜居城市榜樣，逾九成市民滿意防疫表現是六都最高，但房價、空汙問題被列為優先改善項目，二成八市民不滿意台中治安更高居全台之冠。

台南市民自覺最光榮，幸福感則居第二，治安、防疫施政滿意度都位居六都第二，黃偉哲個人滿意度也擠進前段班。台積電雖帶動南科經濟發展，但台南高房價民怨僅次於雙北，值得關注；台南也是目前六都唯一「零捷運之都」，三成四市民不滿意交通施政，施政待加強。

高雄市長陳其邁上任宣示「兩年拚四年」，但因任期較短，首長滿意度仍居後段班，市民的幸福感和光榮感僅優於台北市，治安不滿意度也僅次於台中市。台積電進駐高雄市是一大利多，但超過四成市民希望改善空汙、就業機會、高房價等問題，顯示「台積電效應」仍待發酵。

防疫 房價 民調

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