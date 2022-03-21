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民調分析／拚連任？選總統？新北侯友宜有韓國瑜的兩難

記者林政忠／綜合報導
新北市長侯友宜。（記者陳正興／攝影）
新北市長侯友宜。（記者陳正興／攝影）

對於聯合報民調，政大傳播學院兼任教授鄭自隆說，新北市長侯友宜刻意與藍綠保持距離，民調高不意外，侯的氣勢已可挑戰總統大位，但拚連任和選總統的現實問題，高市前市長韓國瑜下場將是侯的兩難。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，新北與桃園成績突出，有助市長侯友宜、鄭文燦「更上層樓」，但侯的個人滿意度遠高於市政成績，「強將弱兵」考驗領導力。

柯吊車尾 民進黨「打柯策略」見成效

針對台北市長柯文哲民調吊車尾，文化大學廣告系主任鈕則勳指出，民進黨綿密的「打柯策略」已見成效，台北市民幸福感及光榮感墊底，各項市政民調也偏低，等於基本盤萎縮，重挫柯參選2024聲勢；至於侯友宜民調居冠，即使市民的幸福感及光榮感不高，但侯的形象特質仍能讓市民埋單，「人設佳、政績強」的侯友宜已是藍軍最強母雞。

賴祥蔚也說，台南的長照服務滿意度六成一最高，台中市民幸福感超過九成，但首長滿意度不如市政成績，台南市長黃偉哲先前被線民案衝擊，台中市長盧秀燕則可能因個人特色不夠鮮明。

陳其邁警訊 恐衝擊黨中生代接班排序

鈕則勳指出，高雄市長陳其邁在民進黨首長民調暫時落後，或許因為上任時間最短，難以和市政熟稔的鄭文燦較勁，但黃偉哲倒吃甘蔗，民調透露陳其邁的嚴重警訊，雖未必會影響連任，卻恐衝擊在民進黨中生代接班梯隊排序。

民調 侯友宜 民進黨

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