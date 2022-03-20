藍布局蔣萬安5月率市議員參選人 誓師宣布選北市長

國民黨立委蔣萬安，可望在5月宣布參選台北市長。（本報資料照片）

各黨派積極備戰台北市年底選戰，國民黨 即將在22日展開市議員第一梯次初選，之後再完成市長參選人提名 ，立委蔣萬安目前是黨內呼聲最高的市長參選人，市黨部傾向在5月市議員初選結束後，由蔣萬安率所有議員參選人一起宣布參選。民眾黨則規畫在台北市推派市長候選人，屆時有望上演藍綠白三方競逐的局面。

本報系聯合報報導，市黨部主委黃呂錦茹表示，市長選舉部分，各區黨部積極整備，後援也會陸續成立，等完成市議員提名後，全黨團結力量會更大，加上里長席次也會增加，原本308位黨籍選里長，已有他黨跟無黨籍里長，這次會以國民黨籍參選，大約20至30位。

國民黨北市黨部規畫現任議員都不須投入初選，但卸任回鍋參與，就要與新人一起參加初選；民進黨 則是有新人競爭選區，新人和現任均參加初選，民進黨民調作業，將於4月11日起至5月31日止。

北市年底市議員選舉競爭激烈，台北市因人口下跌，除了士林、北投選區確定減少一席議員，若人口數減至250萬以下，松山、信義選區原應選十席，可能減為九席。不過，國民黨昨公告市議員提名作業時程，松、信選區仍維持提名六席。

針對松山信義選情，黃呂錦茹指出，仍按原提名作業進行，該區國民黨每席平均得票數為1.7萬票，有一定的實力，若把票分配好，六席就能全上。

台北中國時報報導，面對國民黨不斷喊出在野力量團結，被解讀是「藍白合」，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如昨表示，不同政黨要在選舉合作相對困難，本來想在民進黨長期執政的高雄、台南等南部縣市，以在野名義共推「無黨籍」人選，形成「在野大聯盟」，力求翻轉執政，但國民黨逐漸有人選浮出，機會已經不再，民眾黨規畫將在台北市、桃園市、新竹市、基隆市、台中市推派市長候選人。

國民黨主席朱立倫回應，國民黨在各地有不同的戰略考量，無論是在嘉義縣、高雄市、台南市或屏東縣，都希望在野勢力能分別合作，期盼整合在野力量共同贏得勝選。

經過連日的鋪陳，有關「在野大聯盟」推動進度，蔡壁如昨天表示，藍白可以在國會針對議題進行合作，但要在選舉合作就很困難。

民眾黨立委張其祿分析，「藍白合」或「在野大聯盟」難促成，原因在於國民黨喊出的在野合作，都是希望民眾黨退讓，光是這點就很難談下去。