對抗政二代參選議員 素人自稱「我媽兒子」

時代力量高雄鳳山市議員參選人顧崇德，布條主打「我是媽媽的兒子」。（圖：顧崇德提供）

2022議員選舉，不少政二代投入戰局，北市有議員交棒子女，還有前議員帶著姪子參選人跑行程，新北出現父子參選，台中選區除了代子出征、代母參選，還有雙子出征，一場選舉，政治家族各自動員。相較於掌握人脈、資源的政治家族，素人參選人只能祭出各式招數，和政二代別苗頭，強調「我是媽媽的兒子」、「我就是我爸的兒子」，提醒選民反思政二代現象。

新北今年不少政二代參選，民進黨 議員彭成龍交由兒子彭一書接棒，同黨議員高敏慧派出姪女高乃芸參戰；國民黨 議員黃林玲玲、蔡明堂計畫由兒子黃勝超、蔡政呈接棒，議員陳明義兒子陳世軒棄藍投白，與陳明義分選不同區。

國民黨前議員王正德的姪子陳俞亦，由王正德帶著跑行程，爭取國民黨松信選區提名；民進黨中正萬華康家瑋的堂叔公為前立委康寧祥，父親是前國代康耀忠，祖父為前議員康水木，也出自政治世家。

民眾黨中山大同選區參選人林珍羽，接棒父親議員林國成衣缽；無黨籍議員陳建銘女兒陳思宇則代表民眾黨挑戰士林北投區。

行政院前副院長、前台灣省主席林洋港的長孫林儒暘，今年投入南投縣議員選舉。

台中議員選舉，目前表態的新人與老將有19人是「政二代」。台中第五選區議員吳顯森從政近20年，今年「雙子出征」，第五選區交棒給兒子吳呈賢參戰，另推二兒子吳建德參選台中平地原住民 選區。

擔任四屆台中市議員的邱素貞，此次交由女兒陳雅惠參選。（記者劉柏均／攝影）

台中前市長張溫鷹的女兒陳俞融，今年改戰北區；東、南區民進黨議員，何敏誠推兒子何昆霖、邱素貞由女兒陳雅惠「代母出征」。

民進黨鳳山市議員參選人蘇致榮參選布條寫「前市議員蘇炎城兒子」，高雄時代力量鳳山議員參選人顧崇德為和政二代別苗頭，在街頭及蘇致榮布條旁，掛布條主打「我是媽媽的兒子」。

國民黨新北市第七選區參選人簡皇譽說，政二代較容易把持資源、人脈，他上次第一次參選時，就打出「我就是我爸的兒子」看板，讓當時參選的政二代私下拜託「不要打這麼凶」。簡皇譽說，政二代不可怕，比較怕富二代，選舉樣樣都要花錢，沒資本幾乎玩不過。

台中東南區民進黨擬參選人翁俊楠三度叩關，掛看板「民主政治不能淪為家族政治」，翁指公職「世襲制」，對民主政治是嚴重傷害，民進黨過去都在反對萬年國會等主張，如今卻自己陷入惡性循環，希望能打破這種現狀。