國防部長被酸沒打過仗 蘇貞昌嗆藍委：不敬
「新制14天教育召集訓練」昨天完成訓練解召，國防部長邱國正表示，戰備要好中求好，這次如果效果不錯，以後北中南區接教召時會比照這次模式來做。至於是否將義務役役期延長，邱國正表示「已經在評估」，國防部會依照程序進行，「不會今天公布，明天就要開始施行」。
立法院會昨天繼續進行施政總質詢，多名立委聚焦國防議題。國民黨立委馬文君提問俄羅斯與烏克蘭發生戰事帶給台灣國防安全啟示，包括小型無人機的作戰效益、新制14天教召等。詢答過程中，馬文君、邱國正看法不一致，氣氛幾度緊張。
馬文君表示，她對邱國正沒有意見，邱國正各方面的經驗、歷練都沒有問題，「可是部長沒有打過仗」。此話一出，行政院長蘇貞昌立即回應「不能這樣講，委員妳這樣講對部長很不敬」。邱國正則說，他沒打過仗，但在砲聲隆隆下生活過，知道戰爭嚴重性。
針對教召解召，民眾黨立委邱臣遠等人也呼籲，國軍志願役軍人1年也僅配276發子彈射擊訓練，比美軍1天射擊的數量還少。呼籲教召應逐梯次檢討訓練項目實用性、增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練等。
陸軍6軍團206旅第3營3月5日起試辦14天「最硬教召」，包括實彈射擊、野外宿營及長達22公里行軍等，昨天最後一天訓練後，下午在桃園市蘆竹區營地解召，有召員的女友特地前來迎接，被問到會不會覺得14天太久，女子笑說「得到暫時的自由」，但也給男友一個大擁抱。
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