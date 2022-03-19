國防部長被酸沒打過仗 蘇貞昌嗆藍委：不敬

最硬教召解召，不少人面帶笑容，伸手向志願役幹部道別。(記者曾健祐／攝影)

「新制14天教育 召集訓練」昨天完成訓練解召，國防部 長邱國正表示，戰備要好中求好，這次如果效果不錯，以後北中南區接教召時會比照這次模式來做。至於是否將義務役役期延長，邱國正表示「已經在評估」，國防部會依照程序進行，「不會今天公布，明天就要開始施行」。

立法院會昨天繼續進行施政總質詢，多名立委聚焦國防議題。國民黨 立委馬文君提問俄羅斯與烏克蘭發生戰事帶給台灣國防安全啟示，包括小型無人機的作戰效益、新制14天教召等。詢答過程中，馬文君、邱國正看法不一致，氣氛幾度緊張。

馬文君表示，她對邱國正沒有意見，邱國正各方面的經驗、歷練都沒有問題，「可是部長沒有打過仗」。此話一出，行政院長蘇貞昌立即回應「不能這樣講，委員妳這樣講對部長很不敬」。邱國正則說，他沒打過仗，但在砲聲隆隆下生活過，知道戰爭嚴重性。

針對教召解召，民眾黨立委邱臣遠等人也呼籲，國軍志願役軍人1年也僅配276發子彈射擊訓練，比美軍1天射擊的數量還少。呼籲教召應逐梯次檢討訓練項目實用性、增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練等。

陸軍6軍團206旅第3營3月5日起試辦14天「最硬教召」，包括實彈射擊、野外宿營及長達22公里行軍等，昨天最後一天訓練後，下午在桃園市蘆竹區營地解召，有召員的女友特地前來迎接，被問到會不會覺得14天太久，女子笑說「得到暫時的自由」，但也給男友一個大擁抱。