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藍中常委傳賄選 馬英九：應自動請辭重選

台灣新聞組╱台北19日電
國民黨中常委選舉爆出換票、賄選爭議，馬英九18日表示，應讓常委自動請辭，推動重新選舉。(記者周志豪／攝影)
國民黨中常委選舉爆出換票、賄選爭議，馬英九18日表示，應讓常委自動請辭，推動重新選舉。(記者周志豪／攝影)

國民黨中常委選舉風波不斷，除了傳出有「主席名單」，更傳出換票、賄選等爭議，國民黨日前為了改革，修訂黨章讓選任中常委直接對半砍，從原先29位減到15位，前主席馬英九表示，應該讓這些中常委自動請辭並重新改選；他說國民黨要重返執政，不是只有團結，而是要先改革。

國民黨這次中常會選舉被稱「史上選風最差」，中常會為了展現改革決心，近日修改黨章將選任中常委席次直接砍半；並發問卷給10多位中常委，要大家回答自己是否有違反黨紀或競選公約。卻被諷這份問卷「笑死人」，誰會自己承認涉及買票？

本報系聯合報報導，馬英九昨出席中華戰略學會會員大會，被媒體問到對於這次中常委選舉亂象，是否認為朱立倫該像馬2019年任黨主席時，讓中常委自動請辭重新改選？馬英九表示，他覺得這是一個比較可行的方法。

關於傅崐萁等人被檢舉賄選，馬英九認為既然這樣，就應該做該做的司法行動。他強調，國民黨要重返執政，不是只有團結，應該先改革。

鏡週刊報導，其實為了黨內改革，國民黨中常會16日通過組發會所提黨章第20條及第22條修正草案。依據主席朱立倫所提出「分區選舉、總量調降、公職過半」等改革3大方向，大幅修正黨章中有關中常委選制之相關規定。不過，馬英九表示，自己還沒看到改革方案。

本報系聯合報報導，國民黨考紀會昨再向中常委發出第二份以查察「換票聯盟」為主軸的自清問卷，要求常委周一上午11時前回覆。

另外，繼前天首開考紀會議調查常委選舉賄選案後，昨天也確定將於下周一，再於中央黨部召開第二次考紀會議，調查首次會議尚待釐清的兩匿名檢舉案，以及首度調查換票聯盟運作情形。

據了解，在下周一第二次考紀會議結束後，考紀會將依調查結論做成報告，送交下周三中常會上討論後續處置方式。

國民黨 馬英九

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