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黑白集／閣揆無下限演出 拖台民主沉淪

黑白集
行政長蘇貞昌無下限的演出，也繼續拖著台灣民主下沉。(本報資料照片)
行政長蘇貞昌無下限的演出，也繼續拖著台灣民主下沉。(本報資料照片)

不知何故，台灣的政治最近常跟動物扯在一起。台電的停電，怪給鳥、蛇、松鼠也就罷了；國會的質詢，竟然拿狗當比喻。閣揆蘇貞昌說，那種「把官員當狗罵」的時代已經過去，現在的質詢不應亂罵。

沒錯，立委質詢不應該把官員當狗來罵；但是，那是什麼年代的事了？最近人們更常看到的，卻是官員把自己當狗向質詢的立委「狂吠」，蘇揆就是其中佼佼者。他的閣員有樣學樣，當然效法跟進，連次長及司長級官員都狠勁逼人。

這次「狗」話題之所以進入國會，主要是在野黨不滿官員經常「反質詢」，或者問東答西，詢答往往不得要領，因此要求將「禁止反質詢」正式訂入《立法院職權行使法》。國會詢答原是民主國家的基本素養，一方代表監督，一方表示負責；但如果一個國家的政治文化已墮落到需要明訂「禁止反質詢」時，一切禮儀均已打破，訂什麼規則都是枉然，反正不會有人要遵守。這就是台灣的現況。

十幾年前蔡英文曾任蘇貞昌的副閣揆，當時兩人相處並不和諧；據稱，蔡英文認為蘇貞昌缺乏「抽象思考」的能力。如今兩人主客易位，此刻蔡總統卻相當需要蘇貞昌的輔佐；諷刺的是，抽象思考能力如今已不重要，擅於在國會罵街、舌戰群雄才是重點。蘇貞昌無下限的演出，也繼續拖著台灣民主下沉。

蔡英文

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