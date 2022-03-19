蘇貞昌：別把官員當狗罵 蔣萬安：是政院罵人猴子

行政院長蘇貞昌（中）18日赴立院備詢時表示，「把官員當狗罵的時代應該讓它過去」。(記者蘇健忠／攝影)

行政院長蘇貞昌以「反攻大陸說」反嗆國民黨 立委蔣萬安供電質詢，爭議延燒一周未歇。蘇貞昌昨天說，立法院過去把官員當狗罵的時代、文化應讓它過去，「這個時代連狗都不該這樣亂罵」。國民黨文傳會主委凌濤反批蘇是「打人喊救人，顛倒是非」；蔣萬安則說，「蘇院長開口就是談猴子、談狗，但立法院是國會殿堂，不是動物園 。」

立法院長游錫堃前天召集朝野黨團協商，國民黨團呼籲官員不得反質詢入法，但民進黨團反對，協商沒有結論。對此，蘇貞昌昨說，立法委員有免責權保護，還要修法保護立委，會不會讓人覺得「這樣的立委太弱了」。

蘇貞昌說，立委拿牌子圍著官員叫囂，「這樣叫質詢官員，相信民眾也看不下去」。他進一步說，現在質詢時，官員想好好解釋，都要一再說「委員可不可以給我十秒鐘」，一句話就好，但（立委）就是不肯，「一開始就罵，有時連三字經都罵出來」，所以政府常要請優秀人才來，有些人不敢來，理由就是他們不願面對謾罵式的立委。

蘇這一席話再度引發在野黨反彈。國民黨立委陳玉珍說，「自己把自己當成什麼，才會看成那個東西是什麼。從來沒有國會議員認為蘇院長是狗，他為什麼會自己這樣想呢？」

凌濤則批，蘇貞昌無視國會監督，反倒質詢代表人民的民代，如此囂張就是仗著蔡英文 政府的鴨霸護航，豢養出一位扭曲的行政院長，絕非台灣人民之福。凌濤表示，蘇貞昌政務偏差讓人民受苦，對錯誤硬拗之餘，氣焰還一天比一天猖狂，對行使憲政權力的立委惡言相向，甚至動輒影射「小混混」、「猴子」，一開口就沒好話、自失格局，蘇的行為體現「有院長、沒修養」。

蔣萬安說，立委透過問政監督政府 ，不是攻擊防守的問題，蘇貞昌不斷用謾罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題，以及電網脆弱的事實。立委監督政府把民眾心聲反映出來，希望行政部門就事論事，針對問題依法回答，就是這麼簡單，「用猴子來駡人，把責任推給基層的是行政院，民眾看得很清楚。」