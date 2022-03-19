新聞評論／俄烏引燃國安危機 蔡政府欠缺避戰責任感

俄烏開戰以來，蔡政府高調譴責並制裁俄國 ，並發動捐款援助烏克蘭 ，台外長吳釗燮則加碼推文痛批俄國發動野蠻戰爭。據稱，俄國外交部對此不滿，將台駐莫斯科代表耿中庸叫去「訓斥」。吳釗燮辯稱，對方只是意見交換，「沒提到我的推文」；他還說48國被俄列入不友善名單，台方的譴責並未超出他國。

台灣被俄列入「不友善國家名單」，吳釗燮自吹「深感自豪」；但駐俄代表被召見，他立馬稱「與我無關」。堂堂外長，一味躲在他國背後，一點不像「勇敢的台灣人」。駐俄代表耿中庸其實無辜，吳釗燮的推文是指俄罵中，強調中國趁機對台發起「疑美」認知戰，削弱我防衛意志；但台灣已做好戰爭準備，中共若藉機來犯勢必付出「慘痛代價」。說穿了，挺烏抗俄就是抗中保台的大內宣。

在「反中大頭症」下，許多官員失去了方向感，以為「挺烏即反中」。吳釗燮對台俄烏外交關係完全狀況外，連轄下哪個司掌理都不知，對俄烏在台學生及居留者毫不關心。台灣反俄侵略，捐款援烏，是基於反戰的人道關懷；但回到現實，還有自己國家的外交及生存戰略考量。對蔡政府而言，卻只有對「芒果乾」的見獵心喜，煽動全民同仇敵愾，把台灣想成烏克蘭。然而，台灣要變成人民離散的烏克蘭嗎？

同一手法，蔡政府在香港反送中 時已用過一次，知其美味。但是，看看香港今天困頓的處境，誰開心得起來？何況，烏克蘭一向友中遠台，除拒絕台方設代表處，並出售北京各種軍工技術；若不搞清楚這些背景，台灣一味向烏克蘭投射，顯得一廂情願且無知。中國是烏克蘭最大貿易夥伴，烏國副總理喊話華碩要退出俄國，卻不敢對占佔率更大的中國聯想開火；這點蹊蹺，台灣民眾看不出來嗎？

烏克蘭之所以淪落到今天國土被犯、數百萬民眾逃亡的處境，不就是一個輕率的領導人不自量力挑釁的結果嗎？儘管澤倫斯基仍大話滔滔，不斷向國際放送演說；但他的表演再精采，對得起那些家破人亡的百姓嗎？他以為靠著亡國的悲情勒索，就能使烏克蘭進入北約和歐盟，但結果呢？美國雖不斷送上軍火及資金，烏克蘭還是得靠自己國民的血肉面對殘暴的俄軍。

看看美國在這場戰爭中的角色：拜登拒不出兵，亦不推動斡旋，卻源源不絕提供軍援和經援，外界認為就是不希望戰事太快結束。因為讓戰事拖得越久，越能拖垮俄羅斯和普亭，這符合美國的利益，美國真的在乎多少烏克蘭人流亡異鄉？美國在乎的是自己的霸權，但大國政治的悲劇終究是以烏克蘭人的血來書寫。美國要求歐洲加入禁運俄國原油行列，目的正是如此，同時也順勢奪回自己對歐洲的主導權。

從俄烏開戰、美國影武、歐盟脫俄等布局，呈現了地緣政治的劇變，各國處心積慮要確保自己利益。其中，有些是生死存亡的現實，有些是道德包裝的高調，虛虛實實，台灣不能只看到幻象。蔡英文強調烏克蘭承受威權侵略的恐怖，但她的對策只有「團結反入侵」，支持民主自由；這是撐港反送中的句法，召喚一致對外，實則掩飾執政無能。更糟的是，蔡政府在「團結台灣」一事上，又做了什麼？為何人們看到的「撕裂」還更多？

台灣身處地緣政治的火藥庫，對照歐洲及日本顧及本身現實，蔡政府卻充斥偽善，也完全欠缺「避禍」的責任感。挺烏作人道秀，利用戰事挑釁兩岸關係，卻也不正視避戰與備戰。「芒果乾」能賣幾次？