防陸資假冒港資入台 蘇貞昌：擬修法嚴查源頭

為避免陸資侵台影響國安，政府長期對陸資有別於港資、外資有不同管制。但隨香港 回歸中國大陸，不少陸資假港資赴台，讓投審會防不勝防。行政院長蘇貞昌昨在立院答復立委邱議瑩質詢時表示，將責成政務委員羅秉成與相關部會修法，「水龍頭關起來，不要老是在擦地板」。

邱議瑩昨質詢時表示，現行很多企業港資與陸資分不清楚，有些港資企業赴台，總公司卻在中國大陸，背後老闆可能還是中共 政協，台灣分公司甚至寫中國台北分公司，宣稱掛港商就可以來，還赴台挖角說台灣技術人才便宜。

邱議瑩也質疑，目前把關機制找人頭就可規避，且投審會目前核准港資赴台投資 件數是核可陸資的13倍，一年處理近6000案，若其中藏有陸資，恐防不勝防。

蘇貞昌表示，台灣過去對港澳與對中國大陸不同，對港澳地區相對比較寬，現在香港已經被中國吃掉，就不用再玩這些數字、比例遊戲，台灣外資投資非常多，不欠他這個。蘇說，將請相關部會研商修訂「兩岸人民關係條例」、「港澳條例」，未來要從源頭嚴查，「不容他們老是來讓我們忙」。

經濟部長王美花也說，現在港資確實有兩種情形，一種是赴台投資做小生意或未來移民，另一種就是規避陸資背景情形，對後者要怎麼防堵，又能兼顧對前者監督，跨部會正在思考與細部釐清，讓可以來的讓他來，要好好管的好好管。

王美花說，目前就算是港資，也要查背後的自然人有沒有中資超過30%，特別對IC設計或半導體相關部分，前年起開始跨部會請檢調或投審會協助釐清，加強審核管理。

據中國時報報導，香港台商與業內人士對此則指出，希望政府不是要刪除「港澳條例」第31條，港資投資準用外資投資有關規定，一旦「港資視為陸資」，未來港資赴台比照陸資赴台審查，大幅牽動經濟部投審會投資審查原則，也會影響到准許外資投資、卻限制陸資的領域，包括科技業及金融業等。