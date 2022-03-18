我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

黑白集／總統放狗咬人 閣揆帶頭耍狠

黑白集
行政院長蘇貞昌被指帶頭耍狠秀無賴，閣員上行下效。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌被指帶頭耍狠秀無賴，閣員上行下效。（本報資料照片）

多數人年齡增長，壞脾氣逐漸收斂，蘇貞昌卻徹底例外。他反嗆立委「叫什麼叫」、「不要臉」、「吵死了」；然後又變本加厲開罵兩天，說「猴子爬高才會被看到紅屁股」，粗俗本色徹底噴出。昔日的蘇立委或首度組閣的蘇院長，若穿越時空看到自己今天的潑皮嘴臉，只怕也要咋舌。

民進黨向來認為自己才是唯一真理，隨著實力增長，更加跋扈。閣揆帶頭耍狠秀無賴，閣員自然上行下效：王美花面對電力危機推拖拉賴，陳吉仲聽聞供需失調惱怒變臉；更別提把罵中國當發語詞，對自身外交業務卻一問三不知的吳釗燮。

相較之下，蔡總統的言行冷靜自持，卻也止於表皮。總統聲言謙卑和解、「沒人該為認同道歉」，實際作為卻背道而馳。說穿了，她好自扮演白玫瑰，放狗咬人的髒活兒全交給部屬去辦。

執政團隊囂張、無賴至此，關鍵是第四權的輿論制衡近年迅速消亡。不少名嘴、學者、媒體人赤裸裸以「損不足以奉有餘」的雙標，一面向當權者送暖，一面代其鐵腕監督在野。

正因如此，邱義仁安插進華航的羅雅美，蔡政府一上台就連升四級；捅出私菸案的大樓子，風頭過去照樣官復原職。也因此，中天撤照、鏡電視經營權之爭中的政治介入，也就理所當然。在沒有價值信仰的年代，還有什麼尊嚴要維持？

民進黨

上一則

藍白拱柯文哲選高雄市長 蔡壁如：不可能

下一則

蔡壁如：鏡電視騙來的執照該撤就撤 朱立倫：NCC該廢了

延伸閱讀

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路
美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院

美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院
開出「確切停戰條件」 普亭致電土耳其總統：願意協商

開出「確切停戰條件」 普亭致電土耳其總統：願意協商
英稱有強力證據 證明普亭是戰爭罪行主使

英稱有強力證據 證明普亭是戰爭罪行主使

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有