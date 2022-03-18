黑白集／總統放狗咬人 閣揆帶頭耍狠

行政院長蘇貞昌被指帶頭耍狠秀無賴，閣員上行下效。（本報資料照片）

多數人年齡增長，壞脾氣逐漸收斂，蘇貞昌卻徹底例外。他反嗆立委「叫什麼叫」、「不要臉」、「吵死了」；然後又變本加厲開罵兩天，說「猴子爬高才會被看到紅屁股」，粗俗本色徹底噴出。昔日的蘇立委或首度組閣的蘇院長，若穿越時空看到自己今天的潑皮嘴臉，只怕也要咋舌。

民進黨 向來認為自己才是唯一真理，隨著實力增長，更加跋扈。閣揆帶頭耍狠秀無賴，閣員自然上行下效：王美花面對電力危機推拖拉賴，陳吉仲聽聞供需失調惱怒變臉；更別提把罵中國當發語詞，對自身外交業務卻一問三不知的吳釗燮。

相較之下，蔡總統的言行冷靜自持，卻也止於表皮。總統聲言謙卑和解、「沒人該為認同道歉」，實際作為卻背道而馳。說穿了，她好自扮演白玫瑰，放狗咬人的髒活兒全交給部屬去辦。

執政團隊囂張、無賴至此，關鍵是第四權的輿論制衡近年迅速消亡。不少名嘴、學者、媒體人赤裸裸以「損不足以奉有餘」的雙標，一面向當權者送暖，一面代其鐵腕監督在野。

正因如此，邱義仁安插進華航的羅雅美，蔡政府一上台就連升四級；捅出私菸案的大樓子，風頭過去照樣官復原職。也因此，中天撤照、鏡電視經營權之爭中的政治介入，也就理所當然。在沒有價值信仰的年代，還有什麼尊嚴要維持？