藍白拱柯文哲選高雄市長 蔡壁如：不可能

台北市長柯文哲前幕僚呼籲國民黨禮讓柯文哲（圖）參選高雄市長，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如直言「不可能」。（本報資料照片）

曾任台北市長柯文哲 幕僚與鴻海創辦人郭台銘辦公室政策主任等職務、獲郭、柯共同推薦參選立委的李縉穎，近日呼籲國民黨 禮讓柯文哲參選高雄市長，換取民眾黨在藍營優勢區不提人，國民黨高雄市議員邱于軒也認為「值得一搏」。民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如直言「不可能」，柯文哲會做滿市長任期，今年不會投入任何縣市長選戰。

李縉穎在臉書指出，民進黨 於2014年台北市長選舉採取「柯P模式」，禮讓柯文哲、擊敗國民黨，如今主客易位，國民黨唯有「師綠長技以制綠」，才能在資源窘迫的情況下對抗壟斷國家機器的民進黨。

李縉穎也分析，柯文哲若參選高雄，絕對會變成年底大選國人、媒體甚至國際社會觀選的聚焦地，並能整體拉抬民眾黨的氣勢，「柯文哲好，民眾黨才會好」；對藍營而言，市議員可迎來「強大母雞」，確保選情穩健，且讓綠營被迫回防，以禮讓柯文哲一席，換取民眾黨於全國藍營優勢區不提名縣市長，避免民眾黨的自殺式提名扯後腿，「說白了，黃珊珊就別出來亂了」。

對於李縉穎說法，蔡壁如直言，這只是李的個人想法，「柯市長不可能參選高雄」，她強調，不要忘記高雄市前市長韓國瑜選上市長後跑去選總統的教訓，且柯在2020總統大選時，各界就將柯納入民調比較，但柯當時仍堅守對市民承諾，「現在任期剩半年多怎麼可能不做完？」

國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁昨天表示，台北市長選戰是重中之重，但感受不到有藍白合，民眾黨與時代力量一樣，一直都是民進黨的附庸。

對此，台灣民眾黨發言人張清俊表示，國民黨才是提出「藍白合」的始祖，如今碰壁面子掛不住，惱羞成怒反過頭來罵人、造謠，實在有失大黨之格局。