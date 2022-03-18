藍白拱柯文哲選高雄市長 蔡壁如：不可能
曾任台北市長柯文哲幕僚與鴻海創辦人郭台銘辦公室政策主任等職務、獲郭、柯共同推薦參選立委的李縉穎，近日呼籲國民黨禮讓柯文哲參選高雄市長，換取民眾黨在藍營優勢區不提人，國民黨高雄市議員邱于軒也認為「值得一搏」。民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如直言「不可能」，柯文哲會做滿市長任期，今年不會投入任何縣市長選戰。
李縉穎在臉書指出，民進黨於2014年台北市長選舉採取「柯P模式」，禮讓柯文哲、擊敗國民黨，如今主客易位，國民黨唯有「師綠長技以制綠」，才能在資源窘迫的情況下對抗壟斷國家機器的民進黨。
李縉穎也分析，柯文哲若參選高雄，絕對會變成年底大選國人、媒體甚至國際社會觀選的聚焦地，並能整體拉抬民眾黨的氣勢，「柯文哲好，民眾黨才會好」；對藍營而言，市議員可迎來「強大母雞」，確保選情穩健，且讓綠營被迫回防，以禮讓柯文哲一席，換取民眾黨於全國藍營優勢區不提名縣市長，避免民眾黨的自殺式提名扯後腿，「說白了，黃珊珊就別出來亂了」。
對於李縉穎說法，蔡壁如直言，這只是李的個人想法，「柯市長不可能參選高雄」，她強調，不要忘記高雄市前市長韓國瑜選上市長後跑去選總統的教訓，且柯在2020總統大選時，各界就將柯納入民調比較，但柯當時仍堅守對市民承諾，「現在任期剩半年多怎麼可能不做完？」
國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁昨天表示，台北市長選戰是重中之重，但感受不到有藍白合，民眾黨與時代力量一樣，一直都是民進黨的附庸。
對此，台灣民眾黨發言人張清俊表示，國民黨才是提出「藍白合」的始祖，如今碰壁面子掛不住，惱羞成怒反過頭來罵人、造謠，實在有失大黨之格局。
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