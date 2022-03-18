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國民黨查中常委選舉賄選 6案難認定不處分

記者周志豪／台北18日電
國民黨考紀會主委李貴敏。(本報資料照片)
國民黨考紀會主委李貴敏。(本報資料照片)

國民黨中常委選舉賄選爭議，考紀會昨開會調查賄選檢舉案，並邀被檢舉人說明。八案檢舉案中，匿名六案因證據難認定賄選，決議不予處理；另二案具名檢舉案，因證據待釐清，預計下周一再開會議處。

目前仍待釐清的二案賄選檢舉案，所涉中常委均為首度參選當選，其中一人長期爭議不少，另一人具台商背景。

國民黨考紀會主委李貴敏表示，若最後查有賄選事實，最重處分將撤銷中常委當選資格，行賄參選人與收賄黨代表也將開除黨籍處分。

李也鼓勵知情或涉案黨代表勇於吹哨，具名提出檢舉，後續黨紀處分也會比照「自首可以免除其刑」辦理。

針對中常委換票、賄選爭議，國民黨主席朱立倫宣示23日前完成考紀調查，考紀會昨首度開會釐清賄選檢舉案，除邀當事人到會說明，會中也逐案釐清被檢舉人遭檢舉資料與證物。

昨經三個多小時會議，六案匿名檢舉案經檢視檢舉證物，並比對當事人或代理人解釋後，均認定難以證明賄選，最後決議不予處理。

另二具名檢舉案，則因涉及如金錢賄選檢舉，並無提供證物，仍待進一步查證，最後嫌疑人也僅剩二人。

李貴敏說，由於下周三中常會必須報告具體調查結果，目前推估，會於下周一再開一次會議調查，也會再邀被檢舉人到會說明；至於已決議不予處分六案，若有檢舉新證據，仍可再重啟調查。

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