新聞評論／鏡電視三易董座 朝「綠化」媒體前進

鏡電視核准設立不到兩個月，竟更換了三名董事長，被疑沿著媒體「綠化」的軸線前進。（本報資料照片）

十年來首度獲得NCC核准新設的電視新聞台「鏡電視」，最近傳出光怪陸離的內部鬥爭大戲；核准設立不到兩個月，竟更換了三名董事長。11天前，才以「政變」方式當上董事長的李永豐，日昨以「不斷遭施壓」為由辭去職務；當天，董事會即另選出導演 楊雅喆擔任董事長。然而，歹戲會就此落幕嗎？

鏡電視獲准設立的前後過程，充斥著各種離奇的政治操作，讓人匪夷所思。兩年多前，鏡電視提出設立申請後，NCC委員會多次審查此案，均持保留態度。主要原因是，具專業背景的NCC委員對董事長裴偉主持「鏡週刊」的扒糞文化及狗仔作風抱持質疑，唯恐類似作風被帶進電視，造成汙染。為使申請案順利過關，裴偉同意NCC開出的條件，在去年5月辭去鏡電視董事長職，以示「鏡電視」與「鏡週刊」完全切割，並改由大眾銀行董事長陳建平擔任董座。

NCC在今年1月19日核准了鏡電視設立，但仍不尋常地附帶史上最多的數十項條件，給予限制。誰料，鏡電視本月初召開董事會，當場爆發了一場「政變」。會中，一名非經勞工 選舉產生的「勞工董事」手持紙條照唸，指責陳建平「干預新聞」，要求將他撤換，李永豐立刻舉手附議。現場幾名董事一表決，便決議將董事長及總經理雙雙換掉，由李永豐當上董事長。這樣的演出，如果說事前沒有任何劇本，絕難如此轉折流暢。換言之，陳建平在鏡電視申設過程中被當成了一個「人頭」，他出錢出力，爭取到鏡電視的許可執照，然後就被宣告「作廢」。

與此同時，前董事長裴偉則被抖出，他左手雖辭去鏡電視董事長之職，右手卻仍變相以「顧問」的名義，支領每月高達150萬（台幣，下同，約5.28萬美元）的顧問費。因此，裴偉退出鏡電視究竟是真是假，他是否仍在幕後扮演主要操盤手，且價碼驚人？同樣可議的是，鏡電視在籌設期間，即與裴偉設立的另一家「停雲顧問公司」簽約支付這筆顧問費用，形成「裴偉與裴偉簽約、付款給裴偉」的怪象。儘管裴偉聲稱，他已退還顧問費，但民眾黨仍質疑，這種作法不僅違反公司治理，並涉及背信，也侵害了鏡電視股東和員工的權益。

鏡電視的人事內幕及「政變」傳聞，外界議論紛紛；離奇的是，理應扮演監督角色的NCC卻裝聾作啞，不以為意。在立法院，多位立委要求NCC應該對鏡電視「撤照」或「告發」；主委陳耀祥卻推稱，撤換董事長等運作屬於「公司治理」的範疇，並無影響。但事實有那麼簡單嗎？一，鏡電視去年的營運是虧損，裴偉以顧問費領取1000多萬元，此一開銷是否合理？二，鏡電視資本額為13.5億，如今資金僅剩不到1億元，能否在5月依要求增資到20億？三，依照鏡電視的財務計畫，預估2027後該頻道四分之一營收 將來自政府標案，如此高度倚賴政府餵食的電視台，能保持獨立客觀嗎？

李永豐做了11天的董事長，他是因為什麼壓力辭職，目前仍不得而知。但可以確定的是，整齣鏡電視宮鬥戲的發展，是沿著將媒體「綠化」的軸線前進。這點，從李永豐到楊雅喆的色彩，乃至新總經理蔡滄波火速從「民視」辦理退休來此「卡位」，已可略見梗概。

比較令人好奇的是，NCC在這齣大戲中扮演的，究竟是編劇、導演或是演員的角色？有無可能真正的導演仍在幕後指導操作，NCC只是被動配合指示行事，並跟進劇情所需，消極地作出回應與演出？按照綠營操作媒體的經驗法則，只要確保鏡電視掌握在自家人手裡，至於營運及獨立性如何，NCC可能根本不在乎。比照陳文琦出任TVBS董事長，NCC拖了一年才通過，鏡電視風波，且看NCC如何處理。（轉載自聯合報社論）