查賄選 藍發問卷要中常委自首 挨諷笑死人

國民黨主席朱立倫16日在中常會就中常委選舉提出改革方案，讓選任中常委直接砍半，從29為減到15位，期徹底改變國民黨職選風。（記者黃義書／攝影）

國民黨 中常會昨通過中常委選制修正案，將原先29席選任中常委直接砍半成15席，堪稱「史上最大改革」；加上主席可指定的十席，改革後的中常委總名額為25席，其中民代身分須過半數，並把連記投票 改為單記投票，一個黨代表只能投一票，盼能杜絕買票、換票選風。

國民黨考紀會今天開會，根據這十天來接獲的檢舉，通知中常委傅崐萁、王伯綸、范成連、沈智慧、呂學樟等十多人出席。考紀會還發給中常委問卷，詢問是否耳聞、目睹或參與換票聯盟，以及是否對黨代表交付金錢或其他不正當利益，最後還要大家回答有無違反黨紀或競選公約。

有中常委諷刺，誰會自己承認買票？「笑死人了」，這種問卷顯示黨中央根本無心處理。

中常委選制改革，將選任中常委修正為15人，全國畫分為若干選區，由黨代表從中央委員中採無記名之單記投票法圈選；各選區應選名額，每兩人應有一人具現任民選公職人員身分，主席得指定十人擔任中常委，依職務產生之中常委，應隨職務異動而調整；主席指定之中常委賦予當然中央委員身分。

國民黨主席朱立倫表示，十幾年來，民眾期待國民黨能夠更符合民意、更貼近民意的改革方案，國民黨用改革的決心展現出不一樣、新的一頁。

但中廣董事長趙少康 認為，25名中常委仍太多，應減為15名，中常委、中央委員全改為黨員直選，不須由主席指定十名中常委。他並呼籲，在查處賄選期間，凍結現在中常會，選任黨籍縣市長及立院黨團三長共15人組成臨時中常會。