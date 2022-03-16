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蘇貞昌扯「猴屁股」 蔣萬安回嗆：民主最壞示範

台灣新聞組╱台北16日電
立委蔣萬安反批蘇在國會殿堂謾罵「根本活在平行宇宙」。(記者余承翰／攝影)
立委蔣萬安反批蘇在國會殿堂謾罵「根本活在平行宇宙」。(記者余承翰／攝影)

三○三大停電事件，行政院長蘇貞昌反質詢立委蔣萬安，藍營要求修法禁止「反質詢」。蘇貞昌昨說，立法院所定法律從沒有「不能反質詢」五字，沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」。蔣萬安昨回嗆，蘇是民主最壞的示範，與人民活在平行宇宙；國民黨副秘書長李彥秀質疑，難道蔡英文總統認同蘇的失格言論？

蔣萬安昨說，立法院是中華民國最高的議事殿堂，行政院長卻透過謾罵式叫囂，宣洩完情緒後繼續人身攻擊、口不擇言，這是民主最壞的示範；民眾關心停電問題，蘇卻不斷謾罵、迴避問題，不願正面回應，似乎活在平行宇宙。

國民黨立法院黨團日前發文立法院長游錫堃，要求召集朝野協商。游錫堃昨表示，立法院議事規則，沒有規定不能「反質詢」，但既然有人提案修法，他明天會主持朝野協商，討論反質詢要不要入法。

蘇貞昌昨再赴立法院備詢，一改上周狂電蔣萬安的態度，對待在野黨立委「超友善」。國民黨立委陳以信質詢時秀出街訪影片，質疑交通部新設通報專線，民眾卻幾乎沒聽過；蘇貞昌當場大讚陳以信的質詢且用功剪影片，他要請交通部大大宣傳，交通部長王國材也說要加強宣傳。

國民黨立委葉毓蘭檢討打詐機制，蘇說，「感謝從各面向整理資訊，很重要且很正確。」立委委陳超明提及苗栗建設經費補助，蘇則稱讚認真爭取，他很佩服；他也肯定，立委江啟臣指教是對的。

另據台北中國時報報導，行政院長蘇貞昌上周在立法院總質詢，洗臉國民黨立委蔣萬安曾祖父沒反攻大陸，昨又抨擊蔣是沒本事的猴子。但蘇昨接受其他國民黨立委質詢，罕見放低姿態，一下「敬重」葉毓蘭，一下誇陳超明「問政認真」，甚至大讚陳以信用功質詢、非常有說服力，明顯「差別待遇」，劍指蔣萬安意味濃厚。

極備戰北市長的蔣萬安，被綠營視為頭號假想敵；隨年底2022逼近，選舉戰火也燒向立院質詢台。但蘇揆吹捧蔣同黨立委，大玩兩手策略，陳以信昨對蘇的稱讚，也忍不住說，第一個念頭就是「蘇在害我，故意拿我去弄蔣萬安」。他奉勸蘇堂堂正正做好行政院長，勇敢面對質詢、實問實答，不要一味嗆立委、反質詢，或政治操作分化在野立委，否則失格的閣揆永遠被人看不起。

國民黨 中華民國 蔡英文

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