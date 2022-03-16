新聞評論／一邊救一邊瞎搞，蔡政府改革台鐵太潦草

2021年4月2日發生台鐵太魯閣出軌事故，當時造成49死，超過200多人受傷。（本報資料照片）

趕在太魯閣事故滿周年前夕，政院火速通過「台鐵 公司化」草案。蘇內閣一邊宣稱要救台鐵，一邊卻端出與台鐵存在競爭關係的基隆捷運 ，同時又把龐大經費挪去延伸高鐵服務少數人。同樣惡劣的，是民代不斷將手伸入台鐵公器私用，或要求增停自己選區車站。決策錯亂與政治力介入，都是台鐵的深層沉痾；這些弊病不除，光靠公司化絕難挽回台鐵績效和民眾信任。

短短兩年半，台鐵發生普悠瑪及太魯閣號兩次重大出軌事故，67條人命的慘痛，讓社會難以再忍受台鐵的頹敗。但行政院端出的公司化草案，並未得到外界的掌聲，原因是方案根本沒有觸及旅客的「痛點」。

台鐵最受外界詬病的，就是安全與準點；不僅大小誤點不斷，連最基本的安全都無法做到，因此失去民眾的信任。癥結在，台鐵的安全稽核都是球員兼裁判，每次出了大事，從行政院到運安會，乃至於交通部，都會羅列各種待改善項目，卻交給台鐵自我勾選診斷。亦即，欠缺外部的客觀監督，讓台鐵安全水準及營運績效始終難以提升。

對於如何提升台鐵的安全係數，行政院的草案中不見任何著墨，其餘子法只是在補足組織變動細節。說穿了，這個趕業績的公司化草案，只是把公家科層組織換成現代化企業的職稱，局長變成董事長、副總工程司變成副總經理等等，欠缺根本性的翻轉。曾幾度拒見太魯閣號受難家屬的蘇貞昌，若想以台鐵公司化草案來寬慰受難者，未免太潦草、太廉價。

蘇貞昌意圖以公司化作為台鐵沉痾解方，與此同時，他又大張旗鼓到基隆宣布基捷路線定案，除基隆到八堵段依舊未定外，預計耗費425億元（台幣，下同，約14.8億美元）從八堵到南港沿途設置13個捷運車站。問題是，這條進不了基隆蛋黃區的基捷，除了效益大受質疑外，路線更與台鐵重疊，勢必分散台鐵客源，注定兩敗俱傷。

不僅如此，蘇內閣決花費2千多億元推動高鐵南延屏東、東延宜蘭，交長王國材還喊出「環島高鐵不是夢」，這必然對台鐵營運雪上加霜。蘇內閣一手宣示吸收台鐵債務，另一手卻製造台鐵的潛藏債務，也難怪會挨批「一邊救台鐵、一邊殺台鐵」。毫無邏輯的施政，一切只為選票與鈔票。

台鐵走到今天積重難返，民代的黑手介入更是幫凶。台鐵司機員曾向本報投訴，台鐵去年新引進的EMU3000，為配合民代在通車前先在自己選區試營運，必須壓縮試車時間，他們只能邊學邊開車。其後，台鐵果然以試營運名義，讓東部立委招待鄉親搭乘；有民進黨 立委更在臉書邀功，稱自己為鄉親爭取到免費搶先搭乘機會。列車是台鐵開的，鄉親卻是向立委辦公室報名，擺明了政府把公家資源當成民進黨競選資源。

台鐵局長杜微最近出席綠委蘇巧慧選區的鶯歌火車站手扶梯動工典禮時，當場宣布6月改點，普悠瑪號將增停鶯歌站。蘇巧慧更稱，鶯歌是北台灣第二大站，卻沒有對號車停靠，她樂見鄉親以後前往東部不用再到樹林或桃園搭對號快車；儼然將此當成自己的政績。但以旅運量計算，鶯歌並不是北台灣的第二大站，而是第十二大站，蘇巧慧贏得普悠瑪號停靠鶯歌，卻教台鐵及其他地區旅客情何以堪？民代介入的弊病若不去除，台鐵的沉痾怎麼有解？

蘇內閣始終沒有搞懂的是，民眾最在意的，並非台鐵是叫「台鐵局」還是叫「台鐵公司」，而是火車能否安全又準點。但依照目前蘇內閣這種髒手改革法，台鐵終究難以回天。