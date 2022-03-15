質詢嗆藍委 蘇貞昌：以禮相待 我定加倍奉還

針對與蔣萬安兩人的唇槍舌戰，會前蘇貞昌13日接受媒體聯訪表示，「向來是你尊敬我一分，我回敬你三分」，如果要不客氣，自己也不能老是緘默不語。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢因停電議題與國民黨 立委蔣萬安互嗆，蘇昨受訪表示，當天他看蔣萬安質詢聲量、態度不一樣，特別提醒蔣萬安，他很希望大家都以禮相待，「我一定加倍奉還，反過來也一樣」。

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安在質詢台上的互嗆風波，國民黨立法院黨團發文給立法院長游錫堃召集朝野協商，落實立法院職權行使法不得反質詢的規定，蘇貞昌上午到立法院備詢前受訪表示，立法院所定法律，從沒有說「不能反質詢」，只是說答詢不能超出質詢範圍，希望沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高才會被看到紅屁股。」

對於國民黨立院黨團不排除杯葛總質詢，蘇貞昌更向國民黨喊話，也請國民黨注意，解決國家問題需要團結努力；當俄羅斯侵略烏克蘭 時，立法院還要杯葛、占主席台，不但使立委該行使的職權無法行使，也妨礙別黨立委行使權利，「政院有做不好的地方，請多指教」。

蘇貞昌向國民黨喊「團結」，台北市市長柯文哲 說，台電當然知道有問題，但要趕快解決，變電所也不是今天蓋、明天就會好，「你每天喊團結，是要團結在以小英為中心的黨中央？」國民黨主席朱立倫說，蘇貞昌是「缺電的電火球仔」，會耍嘴皮子又不做事，「快去做事，別再用意識形態治國」。

針對蘇貞昌的「反質詢」爭議，國民黨立院黨團昨天發文給立法院長游錫堃，要求在今天院會召開前，就「行政官員反質詢」召集朝野協商，落實閣揆及部會首長不得反質詢的規定；對是否杯葛總質詢，將觀察後續發展再決定。

國民黨團發文內容指出，立法院職權行使法第25條規定：「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外；被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者外，不得拒絕答復；被質詢人違反第一項規定者，主席得予制止。」但蘇貞昌、外交部長吳燮面對立委質詢，常以反質詢、言語挑釁及人身攻擊方式迴避問題，嚴重藐視國會，立法院應予嚴厲譴責。

立法院長游錫堃昨天透過幕僚告訴中央社記者，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也未違反議事規則。