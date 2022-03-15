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質詢嗆藍委 蘇貞昌：以禮相待 我定加倍奉還

台灣新聞組／台北15日電
針對與蔣萬安兩人的唇槍舌戰，會前蘇貞昌13日接受媒體聯訪表示，「向來是你尊敬我一分，我回敬你三分」，如果要不客氣，自己也不能老是緘默不語。（記者葉信菉／攝影）
針對與蔣萬安兩人的唇槍舌戰，會前蘇貞昌13日接受媒體聯訪表示，「向來是你尊敬我一分，我回敬你三分」，如果要不客氣，自己也不能老是緘默不語。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢因停電議題與國民黨立委蔣萬安互嗆，蘇昨受訪表示，當天他看蔣萬安質詢聲量、態度不一樣，特別提醒蔣萬安，他很希望大家都以禮相待，「我一定加倍奉還，反過來也一樣」。

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安在質詢台上的互嗆風波，國民黨立法院黨團發文給立法院長游錫堃召集朝野協商，落實立法院職權行使法不得反質詢的規定，蘇貞昌上午到立法院備詢前受訪表示，立法院所定法律，從沒有說「不能反質詢」，只是說答詢不能超出質詢範圍，希望沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高才會被看到紅屁股。」

對於國民黨立院黨團不排除杯葛總質詢，蘇貞昌更向國民黨喊話，也請國民黨注意，解決國家問題需要團結努力；當俄羅斯侵略烏克蘭時，立法院還要杯葛、占主席台，不但使立委該行使的職權無法行使，也妨礙別黨立委行使權利，「政院有做不好的地方，請多指教」。

蘇貞昌向國民黨喊「團結」，台北市市長柯文哲說，台電當然知道有問題，但要趕快解決，變電所也不是今天蓋、明天就會好，「你每天喊團結，是要團結在以小英為中心的黨中央？」國民黨主席朱立倫說，蘇貞昌是「缺電的電火球仔」，會耍嘴皮子又不做事，「快去做事，別再用意識形態治國」。

針對蘇貞昌的「反質詢」爭議，國民黨立院黨團昨天發文給立法院長游錫堃，要求在今天院會召開前，就「行政官員反質詢」召集朝野協商，落實閣揆及部會首長不得反質詢的規定；對是否杯葛總質詢，將觀察後續發展再決定。

國民黨團發文內容指出，立法院職權行使法第25條規定：「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外；被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者外，不得拒絕答復；被質詢人違反第一項規定者，主席得予制止。」但蘇貞昌、外交部長吳燮面對立委質詢，常以反質詢、言語挑釁及人身攻擊方式迴避問題，嚴重藐視國會，立法院應予嚴厲譴責。

立法院長游錫堃昨天透過幕僚告訴中央社記者，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也未違反議事規則。

蔣萬安。（本報資料照片）
蔣萬安。（本報資料照片）

國民黨 烏克蘭 柯文哲

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