鏡電視人事風波 在野轟NCC搞雙標：可以解散了

民眾黨立委蔡壁如質疑有政治力介入鏡電視的新設案。（記者黃義書／攝影）

新設新聞台「鏡電視」日前高層人事異動，引發政治力介入議論。在野黨痛批國家通訊傳播委員會（NCC）搞雙重標準、專門修理在野黨，「可以解散了」。

中央社報導，鏡電視新聞台在今年1月19日取得新聞台執照，3月4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。立法院交通委員會召委、國民黨 立委洪孟楷表示，交通委員會14日將請NCC提出年度業務報告，並說明新聞頻道審查過程爭議。另外，也請NCC主任委陳耀祥針對「近期新設新聞台人事爭議，如何落實媒體審照制度、維護媒體自由」進行專題報告，並備質詢。

對於新設新聞頻道遭疑是否有政治力介入，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團除了要求NCC對外說明清楚，也呼籲監察院發揮功能，主動介入調查。

另據中國時報報導，鏡電視高層變動風波不斷，「鏡週刊」社長裴偉被NCC要求不得兼任鏡電視董事，「鏡週刊」必須與鏡電視做切割，裴卻被爆料領鏡電視每月150萬元顧問費；董事長陳建平3月4日突然遭董事會罷黜，董事長由紙風車李永豐接手，在野黨懷疑其中有民進黨 政治力介入。

NCC於書面報告中表示，今年3月9日接獲鏡電視來函申請董事長、董事及總經理變更，因執照所載內容變更，案件並涉衛廣事業執照之換發。不過，公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇，涉經濟部主管事項，將依法續為辦理。

洪孟楷批評，NCC一直有雙重標準，把問題推說是公司治理還牽扯經濟部，是在自我閹割職權。1月19日鏡電視取得執照，仍有NCC委員不同意，並提出附帶條件，不到兩個月時間，公司高層大搬風，那當初鏡電視允諾的條款還有效嗎？還沒開台就發生經營者更換，程序不用重來難道要照舊嗎？

民眾黨立委蔡壁如也指出，陳耀祥於審查中天新聞台換照時，指控旺旺集團創辦人蔡衍明介入新聞製播，以此不讓中天換照，陳耀祥當時還說，審查結果是告訴所有財團和想要買媒體的大老闆，經營過程要尊重新聞專業自主，如今裴偉卻可以續領鏡電視顧問費，NCC還是照樣要發照給鏡電視，兩套標準一再打臉自己。

蔡壁如痛批，NCC已經失去公平性與獨立性，已變成執政黨的酬庸跟執政黨的打手，外面充斥很多假新聞，卻專門修理在野黨跟中天、中視，其他親綠媒體完全都不管，陳耀祥執意護航鏡電視，不管是無能還是被施壓，陳耀祥都應該要下台，或者NCC可以解散了。