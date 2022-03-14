我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

鏡電視人事風波 在野轟NCC搞雙標：可以解散了

台灣新聞組／台北14日電
民眾黨立委蔡壁如質疑有政治力介入鏡電視的新設案。（記者黃義書／攝影）
民眾黨立委蔡壁如質疑有政治力介入鏡電視的新設案。（記者黃義書／攝影）

新設新聞台「鏡電視」日前高層人事異動，引發政治力介入議論。在野黨痛批國家通訊傳播委員會（NCC）搞雙重標準、專門修理在野黨，「可以解散了」。

中央社報導，鏡電視新聞台在今年1月19日取得新聞台執照，3月4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。立法院交通委員會召委、國民黨立委洪孟楷表示，交通委員會14日將請NCC提出年度業務報告，並說明新聞頻道審查過程爭議。另外，也請NCC主任委陳耀祥針對「近期新設新聞台人事爭議，如何落實媒體審照制度、維護媒體自由」進行專題報告，並備質詢。

對於新設新聞頻道遭疑是否有政治力介入，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團除了要求NCC對外說明清楚，也呼籲監察院發揮功能，主動介入調查。

另據中國時報報導，鏡電視高層變動風波不斷，「鏡週刊」社長裴偉被NCC要求不得兼任鏡電視董事，「鏡週刊」必須與鏡電視做切割，裴卻被爆料領鏡電視每月150萬元顧問費；董事長陳建平3月4日突然遭董事會罷黜，董事長由紙風車李永豐接手，在野黨懷疑其中有民進黨政治力介入。

NCC於書面報告中表示，今年3月9日接獲鏡電視來函申請董事長、董事及總經理變更，因執照所載內容變更，案件並涉衛廣事業執照之換發。不過，公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇，涉經濟部主管事項，將依法續為辦理。

洪孟楷批評，NCC一直有雙重標準，把問題推說是公司治理還牽扯經濟部，是在自我閹割職權。1月19日鏡電視取得執照，仍有NCC委員不同意，並提出附帶條件，不到兩個月時間，公司高層大搬風，那當初鏡電視允諾的條款還有效嗎？還沒開台就發生經營者更換，程序不用重來難道要照舊嗎？

民眾黨立委蔡壁如也指出，陳耀祥於審查中天新聞台換照時，指控旺旺集團創辦人蔡衍明介入新聞製播，以此不讓中天換照，陳耀祥當時還說，審查結果是告訴所有財團和想要買媒體的大老闆，經營過程要尊重新聞專業自主，如今裴偉卻可以續領鏡電視顧問費，NCC還是照樣要發照給鏡電視，兩套標準一再打臉自己。

蔡壁如痛批，NCC已經失去公平性與獨立性，已變成執政黨的酬庸跟執政黨的打手，外面充斥很多假新聞，卻專門修理在野黨跟中天、中視，其他親綠媒體完全都不管，陳耀祥執意護航鏡電視，不管是無能還是被施壓，陳耀祥都應該要下台，或者NCC可以解散了。

國民黨 民進黨

上一則

寵物市場亂象多 無辜萌寵背後 藏「血色」產業鏈

下一則

立院備詢槓立委 藍酸蘇貞昌「敬你一分 你回擊三分」

延伸閱讀

鏡電視拿到執照就政變 藍批NCC裝瞎

鏡電視拿到執照就政變 藍批NCC裝瞎
董座離職每月仍領150萬 鏡電視爆顧問費爭議

董座離職每月仍領150萬 鏡電視爆顧問費爭議
柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選
今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世