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新聞評論／罵街的蘇貞昌 史上最沒品閣揆

聯合報社論
蘇貞昌用粗暴的言語羞辱立委，行徑更誇張到無以復加。（本報資料照片）
蘇貞昌用粗暴的言語羞辱立委，行徑更誇張到無以復加。（本報資料照片）

蘇貞昌脾氣不好，修養欠佳，國人共知。然而，作為最高行政首長，在立法院屢創紀錄口無遮攔地飆罵立委，羞辱國會，他絕對是中華民國史上第一人。更可議的是，蘇貞昌仗著其訟師嘴，錯將閣揆備詢義務當成反質詢立委的舞台，除認知偏差，行徑更誇張到無以復加。如此以貶抑國會為能、以辱罵議員為傲的閣揆，充分反映蔡政府的威權特質，才養出這麼扭曲的院長。

省議員出身的蘇貞昌，年輕時並非如此。他和立法院長游錫堃當年在省議會是「黨外鐵三角」之二，質詢之犀利，當年曾讓省主席邱創煥、李登輝氣到不行，但對方頂多不過就是拒答。如今蘇貞昌站到被質詢的枱子，動不動就「羞人祖父，辱人性別」，用粗暴的言語羞辱立委，刻意扭曲議題，迴避自己受監督的責任。這已非國會論政，而是低俗的政客罵街。

蔣萬安對停電的質詢，能讓蘇貞昌扯到蔣中正的反攻大陸，可見蘇揆「竹篙湊菜刀」（台灣俚語，胡亂拼湊之意）的訟棍本事。蔣中正沒有實現反攻大陸，蘇貞昌就能不理會政府供電的責任嗎？能把「反攻大陸」和「停電」拿來相提並論，證明蘇貞昌胡扯的本領，已達到不在乎觀瞻的境界。更可議的是，蘇貞昌竟扯到自己當過兩年兵的事，稱兩年義務役是「國家騙局」。正當台海情勢緊張，需要號召年輕人保家衛國，他嘴上逞一時之快，還有年輕人會想要當兵嗎？

蘇貞昌（右）曾自我宣傳「有政府會做事」，人們看到的卻是「有閣揆會罵街」。（本報資...
蘇貞昌（右）曾自我宣傳「有政府會做事」，人們看到的卻是「有閣揆會罵街」。（本報資料照片）

蘇貞昌不僅在立院荒腔走板，事後還批蔣萬安是「街頭小混混」，說其祖父主張「三不」，其父主張「三通」，曾孫卻來談民主，這是「時空錯亂」。但面對的議題是台灣大停電，蘇貞昌卻扯蔣家、扯兩岸、扯無關的歷史，這種「張飛打岳飛」的論戰是典型的「精神錯亂」。蘇貞昌一見蔣萬安就暴怒，難道不是一種條件性反射的精神徵候？他一向最忌別人用其父祖過往來論事，自己怎麼能拿別人血緣來說嘴？蘇揆如此做，或許在為陳時中參選北市先行襲敵，但這種問東答西反嗆秀下限的態度，是低劣可鄙的政治行徑，不僅辱沒自己過去的問政表現，更讓行政部門蒙羞，為「責任倫理」做了最卑劣的演示。

蘇揆在立院以罵街為能事，以反質詢逞能，就是蔑視國會尊嚴與民主價值。立法院是最高民意機構，立委質詢是代表人民監督政府施政，立法院長理當捍衛立委的職權不受侵害。豈料，游錫堃卻毫不在意，不覺得國會受辱與自己有關。蘇貞昌去年罵鄭麗文「袂見笑」，藍軍立委當即要求游錫堃維護國會尊嚴，他假裝沒聽到；這次蔣萬安要求他主持秩序，他仍一語不發。蘇貞昌酸蔣萬安「又要求救了」，正點明游錫堃應護立委而不護。行政和立法院長聯手把國會當成羞辱在野黨的遊樂場，不僅是蔡政府的墮落，也是台灣民主的墮落。

蔡政府執政後，立法院屢屢上演失能失格慘狀，立法院淪為「行政院立法局」，讓國會監督功能全部被廢。游錫堃從來不曾當過立委，卻被蔡英文任命為立法院長，即註定其酬庸本質只會護航民進黨。沒想到，他竟墮落到連最基本的憲政角色都不顧，把國會和自己的尊嚴全踩在腳下。

蘇貞昌曾自我宣傳「有政府會做事」，人們看到的卻是「有閣揆會罵街」。他能把「反攻大陸」和「不停電」混為一談，除了沒品，更是毫無責任倫理。台灣反攻大陸不成，就憑蘇揆手持掃帚，就能英勇保衛台灣嗎？游錫堃若無法阻止蘇貞昌的粗暴罵街惡行，「墮落議長」的惡名也將陪他一生。

中華民國 陳時中 蔡英文

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