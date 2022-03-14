立院備詢槓立委 藍酸蘇貞昌「敬你一分 你回擊三分」

蔣萬安11日質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾「未來一年不再大停電」，遭蘇貞昌反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，為停電問題槓上國民黨 立委蔣萬安，後又再形容蔣是「街頭小混混」，「你尊敬我一分，我回敬你三分」。蔣萬安昨天受訪表示，國會議員基於職責反映人民心聲，這是天經地義，蘇貞昌這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

蔣萬安表示，國會議員基於職責，在國會殿堂反映人民心聲、強力監督及質詢政府，這是天經地義，也是憲法保障的制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

蔣萬安說，這兩天看到國民黨的民意代表集中火力，就只關心一件事，希望解決民生用電狀況、穩定供電；反觀民進黨 的民意代表卻只在乎蘇貞昌的面子，不符合民眾期待，「多一分鐘討論如何解決用電問題、少一秒鐘噴政治口水，這才是人民之福」，也希望民進黨的民意代表，不要只關心他的家世。

針對國民黨中常委選舉「賄聲賄影」，新北市長侯友宜 與蔣萬安都呼籲黨中央要改革，被外界解讀為醞釀「反朱聯盟」。蔣萬安說，任何說反對誰的聯盟，都是外界見縫插針，沒有什麼「反朱聯盟」，現在唯一要推動的就是團結聯盟。

國民黨立委李貴敏表示，立委質詢是代表其背後的民意，備詢官員不論有多討厭這位立委，都應當面回答民意提問，「蘇貞昌自己是學法律的，難道不知道行政官員在立法院備詢是憲法的義務？」官員最後只能用小孩鬥嘴的招式，扯到他人祖父來轉移焦點，這個跋扈政府才是台灣真正的危機所在。

國民黨立委賴士葆說，蘇貞昌給外界觀感，一向是「別人敬你一分，你回擊別人三分」；閣揆之尊，卻經常像潑婦罵街，以致「面目可憎、形象拉黑」。

國民黨發言人江怡臻批評，蘇貞昌作為行政院長，連最基本面對監督都不敢，人民要這樣的內閣做什麼？蘇貞昌回應再多無用的語言，只會讓人民覺得政府無能，不願負起責任，全台各地的民代也紛批評蘇內閣，蘇已不適任。