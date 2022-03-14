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國民黨團發文游錫堃 籲落實部會首長不得反質詢立委

記者劉宛琳／台北14日電
國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）發文給立法院長游錫堃，要求落實部會首長不得反質詢的規定。（本報資料照片）
國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）發文給立法院長游錫堃，要求落實部會首長不得反質詢的規定。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌備詢時未回答國民黨立委蔣萬安「是否保證不跳電」的提問，還反嗆「你祖父說要反攻大陸還沒實踐」，引發爭議。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，今日發文給立法院長游錫堃要求主持朝野協商，落實部會首長不得反質詢的規定；至於是否杯葛總質詢，將觀察後續發展再決定。

曾銘宗上午受訪表示，今天正式發文給游錫堃，請他出來主持朝野協商，希望落實立法委員職權行使法第25條規定，備詢時院長和部長不能反質詢，必要時，立法院院長和副院長當主席時要處理；至於後續是否杯葛總質詢，會觀察後續的發展再來決定。

曾銘宗強調，立法委員質詢行使法第25條規定很清楚，回答質詢不得超過質詢範圍和標準，若有違反，主席必須制止，但當天立法院長和副院長都沒有處理，所以國民黨團要求蘇貞昌、游錫堃要依法行政。

而媒體詢問當天蔣萬安的質詢被外界質疑反應太慢，曾銘宗反駁：「這問題隱含負面的意思」。他強調，蔣萬安反應非常的正確，就是堅持自己原來的問題，要蘇貞昌保證不跳電，而不是要他在那邊噴口水，沒有所謂反應比較慢的問題。

國民黨立委陳以信也附和說，這個問題關鍵不在於蔣萬安的反應，而是在於是非對錯，蘇貞昌身為行政院長卻藐視國會，所以問題不在立法委員的反應，而是在於行政院長的反應，蘇貞昌用藐視國會的方式來羞辱國會議員，這個做法極不可取，請外界不要轉移焦點，應該回頭問問蘇貞昌。

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