手心手背都是肉…誰選新竹市 柯建銘喬子弟兵頭大

誰選新竹市長？讓立委柯建銘（左）傷透腦筋，圖右為現任新竹市長林智堅。（圖：總統府提供）

新竹市長林智堅兩任即將屆滿交棒，由於民進黨 立院黨團總召柯建銘提出的大新竹合併升格計畫卡關，依照民進黨「2022年直轄市長暨縣市長提名 特別條例」，須辦理新竹市長初選。但地方盛傳，當前在地實力最強的行政院顧問鄭宏輝與林智堅陣營有瑜亮情結，兩人同屬柯建銘子弟兵，「手心手背都是肉」，如何協調，讓柯與黨內高層傷透腦筋。

據悉，民進黨本月2日召開的中執會中，即有中執委建議，身兼選對會召集人的蔡總統應盡快拍板新竹市、彰化縣是否升格，除了議員提名席次作業方式直轄市與非直轄市有別外，也應及早讓這兩縣市長的民進黨參選人就戰鬥位置。

由於立法院本會期民進黨團並未將「地制法」修法納為優先法案，黨內多認為，縱使未來能升格，也已趕不上年底選舉適用。

民進黨黨務人士表示，民進黨新竹市長人選形式上要走完初選程序已勢在必行，目前高層希望的是柯建銘能發揮調和鼎鼐能力，盡量協調到只有一人參加初選登記，以避免屏東縣長初選刀刀見骨的戲碼，在新竹市上演。

熟悉新竹政治生態的綠營人士表示，前年鄭宏輝無預警地被拔除新竹市義消總隊總隊長頭銜，可視為林智堅陣營與鄭宏輝的正式攤牌；在市長提名一事，黨政高層非常尊重林智堅看法，但目前沒有夠分量人選卻是擺在眼前的事實，而在地最具實力的鄭宏輝，偏偏又與市長派多有摩擦。

該人士分析，民進黨在新竹市執政看似高支持度，但仍面臨「缺接班人，市長強、議員弱」的兩大隱憂。林智堅2018年操盤市議員選舉，推出12席，最後雖然市長連任，議員卻只當選六席；在沒有明確人選能繼承其明星光環下，組織票是否穩固，亦是能否繼續延續竹市綠色執政的一大變數。