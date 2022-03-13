蘇貞昌再罵蔣萬安「小混混」 藍批「國會流氓」

行政院長蘇貞昌12日再嗆蔣萬安（圖）「像街頭小混混」；蔣萬安則表示，質詢是表達民眾對政府穩定供電的最基本要求。（記者曾原信／攝影）

國民黨 立委蔣萬安前天在立院質詢時要求行政院長蘇貞昌承諾不再停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安昨天表示，堂堂行政院長竟用酸民式語言、不倫不類比喻，不敢承諾；蘇貞昌也批評說，蔣萬安不好好質詢，反而變成「街頭小混混般」挑釁。

蔣萬安遭蘇貞昌反質詢，國民黨主席朱立倫說，蘇貞昌把缺電跟反攻大陸類比荒謬至極，若照蘇的邏輯，台灣缺電問題完全不可能解決。新北市長侯友宜 表示，太多無用語言傷害人民感情，也會讓人民覺得政府無能、不願負起責任。

台北市長柯文哲 說，人都有情緒，要避免不必要口水戰，務實解決問題。台北市副市長黃珊珊在臉書指出，沒電的話，別提反攻大陸，連民生經濟都有困難，「這就是藍綠惡鬥的後果」。

蔣萬安表示，質詢是反映民眾對停電、缺電擔憂，穩定供電也是百姓對政府最基本的要求，若蘇貞昌前天嗆聲完了、脾氣也發了，可好好處理用電問題了嗎？

不過，蘇貞昌昨天到台南參加活動時，再度抨擊蔣萬安，他說，蔣萬安不好好質詢，反而變成「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子，最後因「是可忍、孰不可忍」才回嗆。

國民黨文傳會主委凌濤昨反批，蘇的行為才坐實是「國會流氓」。國民黨立委洪孟楷也酸蘇貞昌，怎麼全台缺電、停電、跳電那麽多次，都沒看到蘇也「忍無可忍」？

國民黨立委賴士葆也說，蘇罵蔣萬安像小混混，凸顯蘇才更像大尾鱸鰻（意指大流氓），人民要忍受這樣粗暴鄙俗的行政院長到何時？

蘇貞昌說，面對蔣家，台灣人實在是精神、時空錯亂，「他的曾祖父要我們反攻大陸，他的祖父跟我握手的時候，一再告誡我們這些年輕領袖要切記萬惡共匪絕不可信、絕不能往來，所以是三不」；「講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家」，台灣人都不能有意見，誰敢異議，不是殺、就是關，現在蔣家的曾孫子來跟他談民主。

蘇貞昌說，有人以立法院國會殿堂上禮儀的小是非來評斷，但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是非，他何嘗不是講出台灣人的心聲嗎？

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，蘇貞昌羞辱國民黨國會議員，而國民黨作為最大在野黨，應聯合其他在野黨，聯合控訴蘇貞昌失格，要求他下台，「他已不適任」。

師大政研所教授曲兆祥表示，國民黨對蘇貞昌來說是一輩子的仇人，但或許國民黨過去曾經霸道蠻橫，那也是歷史的塵埃。「蘇貞昌是現在的行政院長，不是50年前的行政院長；蘇的不共戴天，不能拿台灣人民發展來不共戴天」，尤其蔣萬安所提為民生議題，都能扯到大是大非，「這是失了高度與格局」。這是蘇貞昌的人格缺憾，「他要自己走出自己傷痕」；而行政院長的決策，攸關台灣人民的將來。