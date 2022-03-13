蘇貞昌再罵蔣萬安「小混混」 藍批「國會流氓」
國民黨立委蔣萬安前天在立院質詢時要求行政院長蘇貞昌承諾不再停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安昨天表示，堂堂行政院長竟用酸民式語言、不倫不類比喻，不敢承諾；蘇貞昌也批評說，蔣萬安不好好質詢，反而變成「街頭小混混般」挑釁。
蔣萬安遭蘇貞昌反質詢，國民黨主席朱立倫說，蘇貞昌把缺電跟反攻大陸類比荒謬至極，若照蘇的邏輯，台灣缺電問題完全不可能解決。新北市長侯友宜表示，太多無用語言傷害人民感情，也會讓人民覺得政府無能、不願負起責任。
台北市長柯文哲說，人都有情緒，要避免不必要口水戰，務實解決問題。台北市副市長黃珊珊在臉書指出，沒電的話，別提反攻大陸，連民生經濟都有困難，「這就是藍綠惡鬥的後果」。
蔣萬安表示，質詢是反映民眾對停電、缺電擔憂，穩定供電也是百姓對政府最基本的要求，若蘇貞昌前天嗆聲完了、脾氣也發了，可好好處理用電問題了嗎？
不過，蘇貞昌昨天到台南參加活動時，再度抨擊蔣萬安，他說，蔣萬安不好好質詢，反而變成「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子，最後因「是可忍、孰不可忍」才回嗆。
國民黨文傳會主委凌濤昨反批，蘇的行為才坐實是「國會流氓」。國民黨立委洪孟楷也酸蘇貞昌，怎麼全台缺電、停電、跳電那麽多次，都沒看到蘇也「忍無可忍」？
國民黨立委賴士葆也說，蘇罵蔣萬安像小混混，凸顯蘇才更像大尾鱸鰻（意指大流氓），人民要忍受這樣粗暴鄙俗的行政院長到何時？
蘇貞昌說，面對蔣家，台灣人實在是精神、時空錯亂，「他的曾祖父要我們反攻大陸，他的祖父跟我握手的時候，一再告誡我們這些年輕領袖要切記萬惡共匪絕不可信、絕不能往來，所以是三不」；「講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家」，台灣人都不能有意見，誰敢異議，不是殺、就是關，現在蔣家的曾孫子來跟他談民主。
蘇貞昌說，有人以立法院國會殿堂上禮儀的小是非來評斷，但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是非，他何嘗不是講出台灣人的心聲嗎？
中山大學政治研究所教授廖達琪表示，蘇貞昌羞辱國民黨國會議員，而國民黨作為最大在野黨，應聯合其他在野黨，聯合控訴蘇貞昌失格，要求他下台，「他已不適任」。
師大政研所教授曲兆祥表示，國民黨對蘇貞昌來說是一輩子的仇人，但或許國民黨過去曾經霸道蠻橫，那也是歷史的塵埃。「蘇貞昌是現在的行政院長，不是50年前的行政院長；蘇的不共戴天，不能拿台灣人民發展來不共戴天」，尤其蔣萬安所提為民生議題，都能扯到大是大非，「這是失了高度與格局」。這是蘇貞昌的人格缺憾，「他要自己走出自己傷痕」；而行政院長的決策，攸關台灣人民的將來。
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