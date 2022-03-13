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蘇貞昌一再反質詢 藍研議暫停總質詢

記者周志豪、蔡晉宇／台北13日電
行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，一再反質詢，引發爭議。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，一再反質詢，引發爭議。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，一再反質詢，引發爭議，但蘇貞昌卻不認為自己有問題，朝野也為此升高對立，恐怕再度讓國會陷入停擺。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，除了將繼續訴諸輿論，將要求立法院長游錫堃召開朝野協商，確認落實議事規範，否則，不排除暫停總質詢。

據了解，由於蘇貞昌在國會備詢時，高分貝反嗆在野黨立委情況愈演愈烈，國民黨團認為此風不可長，因此將在明天開會討論，決定最後反制或杯葛的方法。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，立院備詢與質詢，都是即問即答，沒有誰大誰小、誰輸誰贏的問題，且在野黨的戰場就是在質詢台上，國民黨若要以此為由發起杯葛，形同是自己棄守戰場。

此外，為了讓蘇貞昌無從迴避缺電爭議，曾銘宗表示，3月4日的朝野協商共識，要邀請蘇貞昌3月底前到立院專案報告「三○三興達電廠事故致全台停電情形」，國民黨團會要求盡快到立法院報告，接受監督。

民眾黨團總召邱臣遠表示，蘇貞昌未正面回答缺電相關議題，有失行政院長格局，至於是否發動杯葛等反制議事手段，仍有待內部討論。

曾銘宗表示，行政機關是被監督的對象，和立委相比時又處於資訊優勢，立法院職權行使法明定，政府官員到立法院接受質詢，不論是在委員會或院會備詢，均不得反質詢，行政院長蘇貞昌屢屢反質詢做法，已經違反法律規定。

曾銘宗說，當行政官員接受質詢時反質詢立委，主持議事的立法院長或委員會召委，都有責任予以制止，但顯然11日主持院會的游錫堃，並沒有善盡職責，主持議事失能、不中立，甚至故意縱容蘇貞昌，游錫堃也要為整起爭議負起部分責任。

國民黨主席朱立倫說，行政機關回答立委質詢是憲法法定義務與責任，也是民主的基本原則，蘇貞昌屢次以「反質詢」、「答非所問」的方式閃躲立委質詢，導致民主政治走樣。

朱立倫指出，當國會議事秩序出現失控，身為國會議長的游錫堃理應出面維持秩序，就連蔣萬安要求國會議長有所作為時，游錫堃的反應卻是保持沉默，同樣不負責任。

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