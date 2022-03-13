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侯友宜、蔣萬安結盟？ 侯：我是我 蔣是蔣

記者周志豪、徐白櫻／台北13日電
新北市長侯友宜（左）12日出席立委江啟臣（右）啟思民本基金會開幕式，被解讀要修復藍營關係。（記者曾原信／攝影）
新北市長侯友宜（左）12日出席立委江啟臣（右）啟思民本基金會開幕式，被解讀要修復藍營關係。（記者曾原信／攝影）

國民黨立委蔣萬安近日延攬侯友宜前幕僚、新北市前副秘書長林芥佑加入團隊，為北市長選戰布局，被解讀「侯蔣結盟」；新北市長侯友宜昨說，林已離開新北團隊，他給予高度祝福，每個人都是獨立個體，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，每個人展現完全不一樣特質，只要理念接近，大家都願意為這塊土地奉獻，就一起加油。

蔣萬安昨說，他成立的跨領域創新協會，很希望借助過去有經驗、有創意的人一起來幫忙，國民黨現在最重要的就是團結。

侯友宜昨出席國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會開幕式，被解讀要修補藍營關係，侯說，基金會不只藍營人士，還有很多專家學者，他是支持理念。國民黨主席朱立倫說，不能把江啟臣成立基金會當成國民黨的活動，大家是共同祝福，台灣需要更多這樣的智庫思維。

至於朱立倫主張在野合作，卻被限縮在台北市是否「藍白合」。朱昨說，各地有不同的戰略考量，在嘉義、高雄、台南、屏東都希望能夠在野合作，大家一起努力。

民眾黨昨天下午在高雄舉辦華山論壇，被問及御駕親征選高雄市長的可能性，台北市長柯文哲說，他不會選高雄市長，高雄市長要不要「藍白合」，要以台灣整體利益來思考。至於蔣萬安說不可能藍白合，柯文哲回應，要看藍白是合什麼，這種態度比較正確。

有關朱立倫說要找時間聯繫一事。柯文哲說，如果朱真的想連繫，透過幕僚就可以，不需要用媒體來放話，而且他和朱立倫認識很多年，什麼議題都能談，這種操作方式太過做作，真的不要用媒體放話。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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