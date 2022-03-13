新聞眼／閣揆備詢矇混敷衍不道歉 民眾孰不可忍

行政院長蘇貞昌被指霸道蠻橫，模糊停電焦點。（本報資料照片）

政治可以有恩怨，但不能沒有是非。閣揆蘇貞昌11日在立院備詢時情緒失控，立委蔣萬安要求不停電、蘇揆卻扯反攻大陸。這番扭曲言論引發眾怒。他卻說，外界對他的評斷是「國會殿堂上禮儀的小是非」，他所談的是「歷史長河上的大是非」。

憲政體制下，立法委員有向行政院長質詢之權。蘇貞昌身為被監督者，本有接受備詢之義務，多次在國會狂罵立委，早已違背民主政治的基本精神。這回更是攸關500萬人停電的民生議題，問東答西反質詢，連綠營都認有失行政院長的高度。

事件延燒第二天，蘇貞昌昨天再被問起此事時，細數蔣家三代。蘇貞昌所歷經的世代，或許曾有蔣家恩怨，但談完他個人和蔣家、或是民進黨 與國民黨 的歷史糾結後，是否該回到現實，檢視缺電的爭議？而蘇貞昌的霸道蠻橫，也許可以逞一時口舌之快，卻依然無法模糊停電的焦點。

何況蔣萬安是民選的國會議員，他提的更是攸關民生議題，若連停電都能與歷史上的大是大非扯上關係，那所有議題都能無限上綱到祖宗八代了。

蘇貞昌稱自己是「是可忍，孰不可忍」，但蔡政府執政後，全台多次停電、跳電，蘇貞昌都不曾說出「忍無可忍」，備詢時動輒情緒失控，實際上卻是以個人恩怨置於是非之前。行政院長的決策攸關這世代台灣人的未來，若無法放下歷史仇恨，屢次牽拖（意指找藉口、矇混敷衍）不道歉，對全民來說，才是「孰不可忍」。有此行政院長，非台灣之福。