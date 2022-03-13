綠營派系治國？柯文哲：放心、英系還比不過新潮流實力

台灣民眾黨主席柯文哲（中）主持澎湖黨部揭牌，推薦黨籍縣議員參選人莊國輝（左）。(圖：台灣民眾黨澎湖黨部提供)

台灣民眾黨澎湖黨部今天開幕，主席柯文哲 主持揭牌，並推薦黨籍莊國輝參選縣議員。民眾黨對澎湖縣長選舉是否有所布局？柯說，政黨是人才的競爭，不會為了提名 而提名。關於綠營內鬥，他說，目前英系還比不過新潮流的實力。

外界批民進黨 派系治國，媒體詢問綠營內鬥也浮上檯面，新潮流甚至快要被英系取代、成為主流，會不會擔心派系治國更嚴重？柯文哲說，放心好了，目前民進黨派系最大還是新潮流，英系還比不過新潮流的實力，不過還是不要洩漏人家別黨的機密。

台南昨天又停電，政府仍堅持不缺電。柯文哲說，缺電有兩個因素，一個是發電量、一個是網絡，這些都要解決，理論上台電是相當有專業的團隊，如果不要有太多政治干擾，用專業來處理，其實都不該有這些問題。「台灣最大的問題是專業被政治扭曲。」不然從台灣光復到現在，台電是相當專業的團隊，人事不穩定才會造成今天的問題。

柯文哲表示，對澎湖有著特殊的感情，因為妻子陳佩琪就是在澎湖出生長大的，一直念到馬公高中，畢業後就到台大醫學系，伯父是澎湖小兒科名醫陳騰蛟，澎湖的孩子小時候都被他看過病，現在很多的親戚朋友都在澎湖。

他說，今天在澎湖成立台灣民眾黨的服務處，在歷史上，澎湖的開發比台灣還早，從大陸過來，先到金門、澎湖，才到台灣。四百年後環境變遷，澎湖也面臨許多問題，包括磁吸效應、年輕人大量外移、人口老化、產業重整、城鄉差距等。希望澎湖鄉親給民眾黨服務的機會，所以設立服務處。

柯文哲說，他的人生理念是，「只要A大於1，A的N次方就無限大」，每天進步一點點、一點點，累積起來就是很大的進步。這次在澎湖建立服務基地，他當台北市長總是告誡團隊成員，我們是服務的團隊，不是領導、管理，也會秉持這樣的精神為澎湖鄉親服務。

「找人才、訓練人才都需要時間。」柯文哲說，台灣民眾黨在澎湖推的新人莊國輝，是年輕人返鄉，希望透過年經人的衝勁與努力，把新的政治文化帶進澎湖，一起努力。