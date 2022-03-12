朱立倫喊藍白合 柯文哲酸：都靠新聞溝通

台北市長柯文哲。(記者曾吉松／攝影)

年底縣市長選戰，資深媒體人趙少康再喊藍白合，認為國民黨 不能只要人家讓；國民黨主席朱立倫也說，會找出在地最適合人選，沒限制一定要國民黨籍；台北市長柯文哲 針對藍白合反酸，「每天都是透過雅虎新聞在互相溝通」。

本報系聯合報報導，柯文哲說，也不用放話，國民黨要是高雄選得贏，他就自己派人了，「你說要合作，合作也不是透過新聞在互相聯絡啊？從來沒有聽過要合作什麼」。柯文哲說他的意思是，該怎麼做就怎麼做，一時間沒有好的候選人，就努力去找，或是要培養，人才的培養也不是一天的事，要很長的時間。

而台北市長選舉，國民黨推派立委蔣萬安出馬態勢逐漸明朗。前立委沈富雄近日建議蔣若要選，要「臉曬黑、嘴說破、腳結痂」。蔣萬安昨天受訪時表示，最近已當面承諾沈富雄「一定會做到建議要求」，而他也一直都在跑基層並擴大服務，他當初參選初衷就是聆聽民眾需求，需要什麼一定盡力幫。政壇解讀，該說法形同坦承備戰北市長選戰。

談到未來台北市長選舉可能對手，蔣萬安說，衛福部長陳時中 在防疫過程，包含疫苗採購等措施，「努力卻武斷」，不太願意聽其他人意見，「有很多錯誤判斷」，未來這些都要接受檢驗。至於台北市副市長黃珊珊，蔣萬安重申，他心裡只有「全民合」，沒有「藍白合」，選舉要以人民利益考量，政黨利益不應凌駕人民之上。

另據台北中國時報報導，中華傳播管理學會日前公布民調，指陳時中支持度已超車蔣萬安，蔣萬安表示，很多機構的民調有誤差，現在的選舉型態已改變，若只看基本盤，很多地方都不用選。他還說，「有52％民眾反對藍白合，再討論藍白合的話，民眾不會接受的」。