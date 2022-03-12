我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

朱立倫喊藍白合 柯文哲酸：都靠新聞溝通

台灣新聞組╱台北12日電
台北市長柯文哲。(記者曾吉松／攝影)
台北市長柯文哲。(記者曾吉松／攝影)

年底縣市長選戰，資深媒體人趙少康再喊藍白合，認為國民黨不能只要人家讓；國民黨主席朱立倫也說，會找出在地最適合人選，沒限制一定要國民黨籍；台北市長柯文哲針對藍白合反酸，「每天都是透過雅虎新聞在互相溝通」。

本報系聯合報報導，柯文哲說，也不用放話，國民黨要是高雄選得贏，他就自己派人了，「你說要合作，合作也不是透過新聞在互相聯絡啊？從來沒有聽過要合作什麼」。柯文哲說他的意思是，該怎麼做就怎麼做，一時間沒有好的候選人，就努力去找，或是要培養，人才的培養也不是一天的事，要很長的時間。

而台北市長選舉，國民黨推派立委蔣萬安出馬態勢逐漸明朗。前立委沈富雄近日建議蔣若要選，要「臉曬黑、嘴說破、腳結痂」。蔣萬安昨天受訪時表示，最近已當面承諾沈富雄「一定會做到建議要求」，而他也一直都在跑基層並擴大服務，他當初參選初衷就是聆聽民眾需求，需要什麼一定盡力幫。政壇解讀，該說法形同坦承備戰北市長選戰。

談到未來台北市長選舉可能對手，蔣萬安說，衛福部長陳時中在防疫過程，包含疫苗採購等措施，「努力卻武斷」，不太願意聽其他人意見，「有很多錯誤判斷」，未來這些都要接受檢驗。至於台北市副市長黃珊珊，蔣萬安重申，他心裡只有「全民合」，沒有「藍白合」，選舉要以人民利益考量，政黨利益不應凌駕人民之上。

另據台北中國時報報導，中華傳播管理學會日前公布民調，指陳時中支持度已超車蔣萬安，蔣萬安表示，很多機構的民調有誤差，現在的選舉型態已改變，若只看基本盤，很多地方都不用選。他還說，「有52％民眾反對藍白合，再討論藍白合的話，民眾不會接受的」。

國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)

國民黨 柯文哲 陳時中

上一則

鏡電視拿到執照就政變 藍批NCC裝瞎

下一則

蘇貞昌嗆蔣萬安「祖父沒反攻大陸」 網：綠說台獨 獨了嗎

延伸閱讀

傅崐萁稱沒有藍白合 指柯文哲墨綠就是墨綠

傅崐萁稱沒有藍白合 指柯文哲墨綠就是墨綠
國民黨中常委選舉爭議 趙少康：支持朱立倫徹查

國民黨中常委選舉爭議 趙少康：支持朱立倫徹查
蔣萬安問承諾不跳電？蘇貞昌：你祖父還承諾反攻大陸

蔣萬安問承諾不跳電？蘇貞昌：你祖父還承諾反攻大陸
北市長綠推誰選？民調：陳建仁勝陳時中、林佳龍

北市長綠推誰選？民調：陳建仁勝陳時中、林佳龍

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟