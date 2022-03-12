黑白集／烏克蘭業務 吳釗燮一問三不知

烏俄戰情緊張，外長吳釗燮答覆立委質詢，高調警告中共不可錯估形勢，否則要付慘痛代價。倒是國防部 長邱國正低調稱應該避戰，一旦開打，輸贏雙方都會很慘。兩人態度落差很大，吳釗燮反更像國防部長，挑釁又好戰。

同是在立院備詢，吳釗燮回答自己的外交業務，卻是一問三不知。綠委羅致政問他烏克蘭 業務放在哪一司哪一科，後排官員咬耳朵，吳釗燮答「東協科」；錯！是「獨協科」。再問烏克蘭何時退出獨立國協，亞非司長代打「1991年蘇聯解體時」；又錯！是2018年。再問烏、俄在台學生有多少人，部長、司長面面相覷，又是一片尷尬。答案是：烏克蘭72人，俄羅斯 425人。

這場問答，慘曝外交部內的荒疏景象。吳釗燮當了四年部長，卻連部內業務的區域分工都一問三不知；不僅如此，連主其事的司長也錯誤連連，基本的國際常識淺薄到鬧笑話。何況，俄烏開戰已半個月，外交部卻連惡補工作也不做，才會一問一露餡。吳釗燮任內，四年連續斷交六國，恐怕跟他耳不聰、目不明有關吧！

邱國正說得好，「我們眼睛始終是開的，耳朵一定是聽到的，但嘴巴是閉緊的。」但吳釗燮不同，只要嘴巴不斷吹擂挑釁，眼睛是否張開並不要緊。看看蔡政府用人，似乎不乏吳釗燮之類型。