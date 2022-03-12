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冷眼集／閣揆電立委 蘇貞昌游錫堃都失格

記者侯俐安、林政忠
行政院長蘇貞昌。（記者季相儒／攝影）
行政院長蘇貞昌。（記者季相儒／攝影）

三○三大停電，卻成為閣揆狂電在野黨立委的殘酷舞台。國民黨立委蔣萬安11日在立院總質詢，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不會發生大停電，蘇貞昌卻硬扯蔣萬安祖父反攻大陸的陳年承諾，蘇貞昌彷彿「蘇律師」上身，忘了「蘇院長」正身處國會殿堂，有接受備詢的義務；當天在議場坐壁上觀的立法院長游錫堃也沒有出面維護國會尊嚴，在憲政精神下，兩大院長顯然都失職了。

中華民國憲法增修條文第三條明訂，「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權」。立法院監督行政院，官員接受立委備詢，這是民主政治的基本精神。

蘇貞昌近期幾次在議場動怒都與兩岸態度有關，只要有別於抗中保台，對他來說都是投降主義。本月初傅崐萁質詢時，蘇貞昌在45分鐘內八度暴怒拍桌怒嗆他「可恥！投降主義」，更數度大力拍打答詢台，不斷插話「你講話的口氣跟國台辦很像」。

在傅崐萁質詢、蘇貞昌拍桌時，身為主席的立法院副院長蔡其昌，幾度呼籲「國會殿堂，理性討論」。相較之下，蔣萬安針對蘇偏離主題，一度要求游錫堃出面主持秩序，還被蘇反酸「要求救了」，坐在主席台的游錫堃卻一言不發。

蘇貞昌曾是美麗島辯護律師，反對威權與獨裁。成為行政院長後，卻動輒情緒失控壓制代表民意的國會議員，將民主素養與價值拋在腦後。過去爭取的民主價值，在民進黨一黨獨大後，卻持續限縮國會議員質詢權。

蘇貞昌曾說，他每日三省吾身，舌戰在野黨立委時是「一點浩然氣，千里快哉風」。蘇貞昌滿足逞口舌之勇的「快哉風」，卻常忘了憲政權力分立的「浩然氣」。

中華民國 國民黨 民進黨

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