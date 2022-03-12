蘇貞昌嗆蔣萬安「祖父沒反攻大陸」 網：綠說台獨 獨了嗎

行政院長蘇貞昌（右）與經濟部長王美花（左）。（本報資料照片）

民進黨 政府任內已發生四次全台大停電，國民黨 立委蔣萬安昨在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨晚間在臉書 揶揄，供電穩定竟比反攻大陸難？「跳票王」蘇貞昌只會吵架不敢給承諾。

本報系聯合報報導，國民黨表示，民眾其實只關心「能否穩定供電」，蘇貞昌院長卻還在逃避問題，原來「穩定供電」對堂堂行政院長來說這麼困難，顯然對蔡英文總統、經濟部長王美花的能源政策都沒有信心。

國民黨發言人柳采葳也說，蔣萬安質詢蘇只是反映基層民眾需求，希望供電穩定，但蘇只會用荒唐至極的反質詢來掩蓋政府無能，最後還惱羞成怒，瞎扯嗆蔣「你祖父還承諾反攻大陸」，果然穩定電力、承諾不跳電很難，因為行政院長叫「蘇無賴」，而人民不需要這樣無賴的行政院長。

曾在質詢時也被反嗆的國民黨立委陳玉珍表示，蘇貞昌每遇國會議員質詢有關民生、國安等議題都不敢正面回應，而以人身攻擊方式企圖轉移質詢焦點，不是對被質疑的政務沒概念，就是對自己的施政沒信心，與蘇標榜的「有政府會做事」背道而馳，呼籲民眾應看清楚蘇的伎倆。

另據台北中國時報報導，對於蘇貞昌被要求承諾不停電，卻扯反攻大陸，有網友到蘇臉書留言表示，「把反攻大陸和缺電問題扯在一起講，真的是服了」，「不敢承諾不停電，反而亂扯其他，很會吵架嘛！」還有人反問蘇，「民進黨說要台獨， 獨了嗎？」「問候人家過世的祖父超沒水準，你怎麼不敢宣布台獨？」