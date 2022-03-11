傅崐萁稱沒有藍白合 指柯文哲墨綠就是墨綠

立委傅崐萁表示，縣市長選舉從來沒有藍白合。(本報資料照片)

藍白合議題屢受討論，國民黨 中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁表示，從來沒有藍白合，在立法院民眾黨也都是跟著民進黨 的腳步，只有案子被卡需要國民黨幫助才說站在一起，就像民眾黨主席柯文哲過去自己也說過沒人比他更墨綠，之前藍白兩黨主席喝茶，只是交換意見。因此，墨綠就是墨綠，大家應該要記住。

一改過去盼「早提名 、早整合」論調，國民黨備戰年等縣市長選舉，提名腳步放緩，就連要強攻的北北桃，至今提名機制仍曖昧不明。傅崐萁表示，北北桃一定等民進黨正式提完名後，才可能推出對戰組合。

傅崐萁說，民進黨對年底首都市長選舉人選，至今都還沒出牌，一定運籌帷幄要推出老K，國民黨也一直在等民進黨北北桃出牌；2009與2014年縣市長選舉，國民黨全台縣市長提名約落在5至8月，今年更不可能急，贏才是硬道理。

傅崐萁也提到，2017年就建議高雄市前市長韓國瑜要去高雄參選，後來果然造成非常大的旋風，但韓也是到2018年5月才正式提名，旋風要捲起來，看要用什麼策略，國民黨等民進黨排出部隊後，仍有充足的時間應對。

至於南台灣，傅崐萁也說，國民黨沒有推不出人這回事，只是時機點，民進黨內部問題很多，讓子彈飛一飛，國民黨急什麼。

傅崐萁保證，這次國民黨推的選將會與過去不同，他對國民黨在南台灣選情深具信心，會很熱鬧。