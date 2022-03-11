我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

傅崐萁稱沒有藍白合 指柯文哲墨綠就是墨綠

記者周志豪／台北11日電
立委傅崐萁表示，縣市長選舉從來沒有藍白合。(本報資料照片)
立委傅崐萁表示，縣市長選舉從來沒有藍白合。(本報資料照片)

藍白合議題屢受討論，國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁表示，從來沒有藍白合，在立法院民眾黨也都是跟著民進黨的腳步，只有案子被卡需要國民黨幫助才說站在一起，就像民眾黨主席柯文哲過去自己也說過沒人比他更墨綠，之前藍白兩黨主席喝茶，只是交換意見。因此，墨綠就是墨綠，大家應該要記住。

一改過去盼「早提名、早整合」論調，國民黨備戰年等縣市長選舉，提名腳步放緩，就連要強攻的北北桃，至今提名機制仍曖昧不明。傅崐萁表示，北北桃一定等民進黨正式提完名後，才可能推出對戰組合。

傅崐萁說，民進黨對年底首都市長選舉人選，至今都還沒出牌，一定運籌帷幄要推出老K，國民黨也一直在等民進黨北北桃出牌；2009與2014年縣市長選舉，國民黨全台縣市長提名約落在5至8月，今年更不可能急，贏才是硬道理。

傅崐萁也提到，2017年就建議高雄市前市長韓國瑜要去高雄參選，後來果然造成非常大的旋風，但韓也是到2018年5月才正式提名，旋風要捲起來，看要用什麼策略，國民黨等民進黨排出部隊後，仍有充足的時間應對。

至於南台灣，傅崐萁也說，國民黨沒有推不出人這回事，只是時機點，民進黨內部問題很多，讓子彈飛一飛，國民黨急什麼。

傅崐萁保證，這次國民黨推的選將會與過去不同，他對國民黨在南台灣選情深具信心，會很熱鬧。

國民黨 民進黨 提名

上一則

洪秀柱嗆：投蔡英文是817萬不用腦的人

下一則

睽違68天 台本土又見+0境外確診+82 近期新高

延伸閱讀

柯文哲2024選總統？柯媽：當選由天不由人

柯文哲2024選總統？柯媽：當選由天不由人
無緣見龐培歐失2024門票？ 柯文哲：出價比不過民進黨

無緣見龐培歐失2024門票？ 柯文哲：出價比不過民進黨
柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選
民眾黨布局 台北市3副市長 傳北中高選市長

民眾黨布局 台北市3副市長 傳北中高選市長

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官