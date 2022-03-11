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黃偉哲線民案促轉會拒評 藍轟打著轉型正義製造不正義

記者蔡晉宇／台北11日電
台南市長黃偉哲（圖）是不是線民？促轉會代理主委葉虹靈強調不評論個案。（本報資料照片）
台南市長黃偉哲（圖）是不是線民？促轉會代理主委葉虹靈強調不評論個案。（本報資料照片）

促轉會5月將落幕，國民黨立委曾銘宗昨質疑，台南市長黃偉哲是不是線民？促轉會代理主委葉虹靈強調不評論個案。不過，國民黨立委陳以信批評，促轉會選擇約談對象的標準不清楚，社會已形塑出被促轉會約談，就好像是有問題的人一樣，促轉會如今又不說明，根本是「打著轉型正義，製造更多的不正義」。

葉虹靈說，促轉會之前再三對外表明立場，做壓迫體制的釐清訪談調查，是為還原歷史體制運作的邏輯，以及研議後續相關法治的配套，不是用來揭露個案使用；此外，相關情治機關，包括國安局、調查局對於檔案資訊揭露，目前都有不同的法治意見。

曾銘宗追問，民進黨前秘書長羅文嘉聲稱自己是受害者，怎麼補償？葉虹靈回應，受害者權利回復草案已送立法院，如果羅自覺在威權統治受到監控，未來法案通過可提出申請，承接機構會依法審認。

葉虹靈表示，未來加害者處置尚未完成之業務，將移交法務部繼續辦理。民進黨立委江永昌批評，法務部、檢調體系當年也多有涉入威權統治體系，如今卻要將促轉的究責工作移交至此，是衝突矛盾的事，如果法務部就能執行，當年何必設立促轉會？

江永昌說，「只有國家扛責任，缺乏個人究責」就是現況，促轉會提不出法案，卻要在總結報告中把該業務給法務部、調查局來做，這是不合理的，因為檢調體系過去在威權時期亦扮演相當角色，難道要「學弟查學長、在職的查退休的」？

國民黨 民進黨 退休

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