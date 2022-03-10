蔣萬安問承諾不跳電？蘇貞昌：你祖父還承諾反攻大陸

立委蔣萬安（圖）問行政院長蘇貞昌，是否敢承諾不跳電，得不到蘇貞昌正面回應。(記者林澔一／攝影)

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。國民黨 立委蔣萬安質詢時表示，由於民進黨 政府執政期間已發生數次大停電，要求蘇貞昌做出承諾，未來不會發生大停電。蘇貞昌回應，政治不是拍胸脯保證，反嗆國民黨以前還承諾反攻大陸。

蔣萬安表示，303大停電，行政院提出1000多億的方案要來改善電網，蘇貞昌身為最高行政首長，願不願意承諾，未來不會發生大停電？蘇貞昌並未正面回答，僅表示，303大停電當時，電是足夠的，怎麼樣發生錯誤，也都查得清清楚楚。

蔣萬安追問，經濟部長王美花都敢承諾一年，蘇貞昌究竟願不願意承諾不停電？蘇說，要針對問題要來解決，並稱自己不是一個口號的人，不是用拍胸脯的。蔣萬安嗆，「你不敢啦，行政院又要了1000多億，換不回院長的一句承諾」。

蘇貞昌此時提高音量表示，這種政府過去看多了，國民黨從蔣萬安祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。蘇反嗆，「如果一定要講這種，不會輸你啦；你承諾什麼，你承諾反攻大陸啦」。

蘇貞昌繼續拉高音量表示，為了國民黨的承諾，台灣人民付出多少代價，「從你祖父的承諾、老祖父的承諾，我還去當兩年兵，還說第一個要踏上中國大陸解救同胞啦，你那種承諾有什麼用，我現在要解決問題」。

蔣萬安表示，現在在談電、能源的問題，結果蘇貞昌到現在還在講這些；蘇不敢承諾，也不願意承諾未來不發生大停電，且惱羞成怒。