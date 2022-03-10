我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

促轉會究責業務移交法務部 綠委：涉迴避不適合

記者蔡晉宇／台北10日電
民進黨立委江永昌（左）。(取自國會頻道)
民進黨立委江永昌（左）。(取自國會頻道)

促轉會將於5月落幕，立法院司法及法制委員會今日邀促轉會進行業務報告。促轉會代理主委葉虹靈表示，未來加害者處置尚未完成之業務，將移交法務部繼續辦理。民進黨立委江永昌質詢時批評，法務部、檢調體系當年也多有涉入威權統治體系，如今卻將要將促轉的究責工作移交至此，是衝突矛盾的事，如果法務部就能執行，那當年何必設立促轉會。

江永昌指出，根據現在促轉條例、已付委審查的部分條文修正草案，方向是從司法不法再新增行政不法，但這都是國家究責部分，針對個人的加害者處置，目前卻沒看見相關規範，未來將如何處置？

葉虹靈表示，這部分法案提出比較晚的原因，是因為若要對個人做調查、責任釐清、追究，對個人的影響比較大，要有完備的程序和權利救濟，將在未來總結報告中，以專章形式列入全文修正草案；該業務未來建議給法務部承接。

江永昌表示，只有國家扛責任，缺乏個人究責就是現況，促轉會現在提不出法案，卻要在總結報告中把該業務給法務部、調查局來做，這是不合理的，因為檢調體系過去在威權時期亦扮演相當成色，現在要他們來承接，難道要「學弟查學長、在職的查退休的」？

江永昌追問，個人如果要被究責，是否是由法務部來認定有侵害公平審判原則，是為了鞏固威權統治？葉虹靈回應，「對」。江永昌頓時語塞表示，「什麼，那當年是他…」葉虹靈再答覆，常設部會總是要有人執行這樣的業務。

江永昌批評，有事必須要有行政機關來做，卻不代表該行政機關適不適合。法務部的誰可以執行，資格誰來判定？怎麼判定？說不定連個案都還沒調查清楚，怎麼知道挑選來查個案的人，和該案有沒有相關係？這些將來都會是問題。

對於促轉會將落幕的評分，國民黨立委曾銘宗質詢時表示，促轉會打從一開始選人就不對，都是挑選具有強烈意識形態者擔任委員，自己給39分，甚至29分。民進黨立委陳歐珀說，給促轉會60分，但促轉會很多作為都嚴重落後，甚至對加害者的保護，比受害者還多，至少自己就有這樣觀感。

民進黨 退休 國民黨

上一則

惡女傭獲悉女主人是小三 先後向女主人詐財148萬

下一則

林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬轉違規房

延伸閱讀

佛州通過「不說同性戀」法 高中生罷課抗議

佛州通過「不說同性戀」法 高中生罷課抗議
禁3年級以下性別取向教學 佛州議會通過 州長將簽新法

禁3年級以下性別取向教學 佛州議會通過 州長將簽新法
香港確診連二降 港大料疫情已見頂 倡禁足7-14天

香港確診連二降 港大料疫情已見頂 倡禁足7-14天
快測平台萬宗未計 港議員認港府確診數據有落差

快測平台萬宗未計 港議員認港府確診數據有落差

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴