藍中常委選舉賄聲賄影 朱立倫：查不出送檢調

國民黨中常委選舉「賄聲賄影」，黨主席朱立倫9日在中常會宣示，考紀會查賄若在兩周內沒有具體結果，就會把相關事證送給檢調單位，查辦到底。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 中常委選舉「賄聲賄影」，黨主席朱立倫昨天在中常會宣示，中常委選舉爭議不能再拖下去，他已下定決心，考紀會查賄若在兩周內沒有具體結果，就會把相關事證送給檢調單位，依法查辦到底；有中常委建議賄選者「自動請辭」，朱立倫也附和表示應「知所進退」，否則就送檢調。

朱立倫表示，這次有很多清白認真、努力參選的同志，也有很多風風雨雨，引發社會各界傳言，國民黨必須改革，周一他即召集所有主管做出三大改革方向與原則，近期將會提出草案，在今年全代會通過，作為未來中常會改革的主要依據。

朱立倫說，根據媒體報導及社會傳言的賄選情況，考紀會將主動積極辦理，絕不漏掉任何一項，黨中央也歡迎繼續提供相關證據，只要有證據就辦到底，沒有上限和時間的限制，確認後將取消當選資格並開除黨籍，這是國民黨對社會要求的基本回應。

據轉述，有中常委建議，競選過程中有疑慮的中常委自動請辭，「不能讓主席含冤莫白」；朱立倫也當場回應，現在還有兩周時間，希望有相關證據，大家可以提供給考紀會，「如果過程中有疑慮者還不知所進退，一定送交檢調」。也有中常委說，換票是因投票 中的「限制連記法」導致，因此建議，限制連記法必須調整。

國民黨立委蔣萬安表示，希望黨中央藉由這次機會大刀闊斧改革，讓外界看到國民黨決心。

此外，國民黨議員初選，年輕新人加權最高百分之百，導致40歲以上的幕僚世代「被跳過」。新北市議員擬參選人黃心華、簡皇譽昨發表公開信，盼曾為黨服務的幕僚加權比率不得低於50%，現行提名 特別辦法只由「年齡」決勝負，讓已累積一定資歷、長期為黨服務奉獻的人，感到心寒。

被問到若因初選不公沒被提名，是否會脫黨參選？黃心華表示，脫黨參選不在考量中。

高雄市前議長朱安雄女兒、國民黨前高市議員朱挺玗昨以「理念不合」宣布退黨。她說，國民黨支持青年從政只是嘴上說說，國民黨中南部青年尤其被忽視，黨內多是北部觀點，「狗吠火車十幾年也是會累的，多年來看到黨的理念始終沒有跟上時代腳步，感到心寒。」

外傳朱挺玗考慮以民眾黨參選議員，但她說，目前沒有加入任何政黨。