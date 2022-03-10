財產申報 蔡英文存款5564萬 增7筆土地 選舉補助1.1億

蔡英文總統。(本報資料照片)

監察院昨天公布最新一期廉政專刊，蔡英文 總統存款約新台幣5564萬元(台幣，下同，約193.8萬美元)，較去年申報增加約280萬元；委託律師管理的2020年總統大選補助款，截至去年11月1日，帳戶餘額1億1102萬餘元。土地建物部分則較去年多申報7筆土地與1筆建物，皆位於雙北地區。

蔡英文申報內容和去年最大不同在於，除兩筆在2019年即繼承的土地外，本期新增申報7筆土地，地段分別為台北市中山區2筆、文山區2筆、士林區1筆與新北市板橋區2筆；另新增申報1筆位於北市中山區建物；新增的土地與建物，登記原因皆載明是繼承而來。

至於蔡英文為何如今才辦理繼承申報？府方表示，照程序依法繼承申報。

蔡英文也信託四筆位於北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；信託建物部分有兩筆，分別位在北市大安區、新北市永和區，與去年申報相同。

蔡英文在申報備註欄載明，委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020年總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至去年11月1日，帳戶餘額1億1102萬餘元。

副總統賴清德夫婦共同申報有存款152萬餘元，累積已繳的儲蓄 險保險 費折合2519萬餘元；不動產部分，原位於台南市中西區的土地與建物皆出售，另在去年3月買進位於台南市安平區的土地與建物，由於換新房，本期申報也新增了1681萬餘元房貸。

行政院長蘇貞昌夫婦最新財產申報，合計存款有1544萬餘元，6筆儲蓄險，累積已繳保險費折合1121萬餘元，共有9筆土地、4筆建物，其中5筆土地、3筆建物已信託。

蘇貞昌夫婦本次申報新增兩項債權，各借貸400萬元給居住新北市樹林區的「蘇○純」，合計800萬元，推斷借貸對象應為蘇貞昌女兒蘇巧純。