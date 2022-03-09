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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

北市長綠推誰選？民調：陳建仁勝陳時中、林佳龍

台灣新聞組╱台北9日電
新台灣國策智庫所做的年底台北市長選戰民調顯示，綠營以陳建仁（右）最高，勝過衛福部長陳時中（左）。（本報資料照片）
新台灣國策智庫所做的年底台北市長選戰民調顯示，綠營以陳建仁（右）最高，勝過衛福部長陳時中（左）。（本報資料照片）

新台灣國策智庫公布最新民調顯示，年底登場的台北市長選戰，綠營以前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍為調查對象，三人互比式民調陳建仁最高；以國民黨立委蔣萬安為對手的對比式民調，則三人均輸蔣；若納入台北市副市長黃珊珊形成「三腳督」，蔣萬安民調雖有下降，但仍在所有三人組合中勝出。

另外，根據中華傳播管理學會所做最新民調，北市長選戰若藍綠對決，陳時中以33.6%的支持度超車蔣萬安的30.2%，曾說「陳時中參選讓台北人好好算帳」的國民黨副主席連勝文被問及陳時中民調領先時說，「那最好，請他(陳時中)趕快來(參選)，我覺得這樣最好，那他(陳時中)還有什麼好猶豫，趕快來選。」

媒體也問連勝文，是否是因陳時中媒體曝光度高，民調領先？蔣萬安後續選情是否有點危險？連勝文說，台北市民對陳時中的愛恨度也特別分明。至於國民黨還沒有最後確定候選人是誰，蔣萬安還沒有真正投入選戰，等真正確定候選人之後，投入整個選戰模式會很不一樣。

新台灣國策智庫互比式民調顯示，提問為「如果民進黨進行台北市長初選，請問在林佳龍、陳時中、陳建仁這3個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？」的加權結果為林佳龍18.6％、陳時中24%、陳建仁31.4%。

對比式民調顯示，一對一情況下，蔣萬安、陳時中為45.2%對37.7%；蔣萬安、林佳龍為48.3%對32.5%；蔣萬安、陳建仁為44.2%對37.2%。

若加入黃珊珊成為三人對戰，蔣萬安、陳時中、黃珊珊對戰組合民調加權後分別為32%、31%、24.9%；蔣萬安、林佳龍、黃珊珊對戰組合民調分別為35.7%、26.9%、25.6%；蔣萬安、陳建仁、黃珊珊對戰組合民調分別33.2%、29.6%、24.9%。

有民調顯示台北市長選舉支持度遭衛福部長陳時中超越，蔣萬安（圖）表示民調都是借鏡與...
有民調顯示台北市長選舉支持度遭衛福部長陳時中超越，蔣萬安（圖）表示民調都是借鏡與參考。(記者胡經周／攝影)

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