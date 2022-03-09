柯文哲2024選總統？柯媽：當選由天不由人

柯文哲雙親柯承發、何瑞瑛接受媒體人黃光芹專訪。(影片截圖)

台北市長柯文哲 日前接受專訪被問到2024年選總統議題時，回應「老是在什麼你搭檔別人，搞不好是你被人家搭檔」；「柯媽媽」何瑞瑛被問到柯文哲是否參選時表示，會不會當選是上天幫助，是命運，不用勉強，這是由天不由人。

柯文哲雙親柯承發、何瑞瑛昨天接受媒體人黃光芹專訪，談柯文哲及時事議題。柯媽媽說，會不會當選是命運，由天不由人，黃光芹追問，國民黨現在有些人已經透露參選意願，問柯媽媽怎麼看新北市長侯友宜 ？柯媽媽說，她不知道侯友宜會不會選，但她覺得侯友宜是歷任新北市長做最好的，她不認識侯也沒說過話，只知道侯當過警政署長，那是前總統陳水扁任命的，陳水扁很會看人。

黃光芹問兩人怎麼看被外界視為柯文哲接班人、柯文哲大力栽培的台北市副市長黃珊珊？柯媽媽說，她只有在電視上看過黃珊珊，覺得黃珊珊很認真，很多任務都有認真做，「做到人都要生病了」。

另外，昨天是三八婦女節，柯文哲妻子陳佩琪也忍不住在臉書 自爆柯從政後她的心聲。陳佩琪說，寫臉書原本是她假日樂事，柯當市長後，她每次出聲都被酸民酸「閉嘴！」「想第一夫人想瘋了……」，但柯也因為她挨不少罵，看到柯文哲這些年操到滿頭白髮，陳佩琪反而跟柯說「辛苦了」，從政娶到這種添麻煩的老婆，「唉唉，柯憐哪！」

陳佩琪回酸，她不知道當市長夫人和第一夫人是有啥好康福利，需要如此嘴人，柯當市長也快八年，她還是過著和以前一樣的日子，和過去當醫生娘有差？

陳佩琪提到，台灣社會無法接受政治人物的另一半有聲音，這她知道，只是噤聲不符合她的個性，人民都有公民權，為何女性不能寫臉書？為何女人不能有聲音？為何女人不能講自己想講的？