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無緣見龐培歐失2024門票？ 柯文哲：出價比不過民進黨

記者林麗玉／台北8日電
台北市長柯文哲表示，他想過二○二四要變成誰的搭擋，但「人家想的是，我去搭擋他，不是他來搭擋我，到時候民調比一比，自己心裏有數，就是君子守時待命，行就行，不行就不行」。（圖：台北市府提供）
台北市長柯文哲表示，他想過二○二四要變成誰的搭擋，但「人家想的是，我去搭擋他，不是他來搭擋我，到時候民調比一比，自己心裏有數，就是君子守時待命，行就行，不行就不行」。（圖：台北市府提供）

表態挑戰2024總統寶座的台北市長柯文哲昨表示，他想過2024要變成誰的搭擋，但「人家想的是，我去搭檔他，不是他來搭檔我，到時候民調比一比，自己心裡有數，就是君子守時待命，行就行，不行就不行」，平常心看待。

柯文哲昨接受北市議員鍾沛君「今天誰來沛」專訪表示，他曾找小英基金會的人了解如何參選總統。對於政媒關係，他說，蔡英文總統知道怎麼控制社會主流思想，「黨政軍退出媒體是你們主張的，怎麼都不會覺得不好意思？」這樣的民進黨，比國民黨還糟糕。

民眾黨無緣會見美國前國務卿龐培歐，恐錯失2024入場券？柯文哲表示，他曾想過市長任內要不要訪美，「不過現在出價比不過民進黨，美國現在也不需要處理我們。你去美國，美國也不會給好臉色，如果你選得上，美國自然會找你來談。」

柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文表示，最近傳出美國前國務卿龐培歐接受政府贊助15萬美金來台演講事宜，其餘經費再由遠景基金會負責，這本是基金會的事，只要符合他們的宗旨和願景就好， 她只是好奇，基金會之上有督導單位嗎？基金會的錢和捐款從哪裡來的？「 跟我們納稅人的錢，有關嗎？」

柯文哲 國務卿 民進黨

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