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北市長民調 陳時中33.6%反超蔣萬安

記者林政忠／台北8日電
衛福部長陳時中（右四）、國民黨立委蔣萬安（右二），日前同場出席活動，兩人互動少。（本報資料照片）
衛福部長陳時中（右四）、國民黨立委蔣萬安（右二），日前同場出席活動，兩人互動少。（本報資料照片）

中華傳播管理學會今天公布台北市長選戰最新民調，衛福部長陳時中支持度33.6%，領先國民黨立委蔣萬安的30.2%，兩人在誤差範圍內，若以無黨籍參選的台北市副市長黃珊珊支持度23.3%；如果黃珊珊由民眾黨提名，民進黨陳時中支持度32.9%，仍領先國民黨蔣萬安的30.1%，黃珊珊支持度21.4%。

民調顯示，感情溫度三分類的「反感度」，陳時中最高，達到21.4%，蔣萬安為14.3%，黃珊珊12.1%。台北市民的政黨支持度，民進黨29.3%第一，國民黨22.2%，民眾黨13.6%。感情溫度三分類的反感度，國民黨最高36.3%，民進黨29.4%，民眾黨26.1%。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，民調呈現「三個警訊」，蔣萬安的「脆弱優勢」恐被反超。一、選民對蔣的感情溫度仍高於黃珊珊及陳時中，但20歲以上選民5成1對陳時中有好感、5成對黃珊珊有好感，只有4成6對蔣有好感，這是一個警訊。二、黃珊珊穩定獲得2成以上的支持，蔣則輸陳3到4個百分點，黃明顯搶到蔣的票。三、從政黨傾向來看，20歲以上民眾對國民黨好感度最低、反感度最高，還輸給民眾黨，變成「小三」，限制蔣萬安在拓票空間。

鈕則勳表示，建議國民黨採取「北桃連動」的戰略，亦即桃園市長提名應和蔣萬安能夠多方面互補，國民黨最強的新北市長侯友宜順勢加入，藍軍在北台局勢才能穩定。

中華傳播管理學會理事長莊伯仲說，基本上，台北市民對陳時中可說是「愛恨交加」，平均溫度只有57.32度，是三人中最低；但在好感排行榜上，陳時中又獲50.5%市民青睞。至於蔣萬安的感情溫度在藍營長期優勢的大安、文山區為何沒有比較高，須進一步探討。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，國民黨在台北市優勢漸漸消失，尤其國民黨反感度破3成，可能拖累選情；民調像健診，政治人物應聞過而喜，參考民調反省改善，才能夠貼近民意。

台北中國時報報導，此事在PTT上引發網友熱議，「笑死，蔣萬安台北選不贏我隨便你」、「萬安被KMT拖累，不過贏面還是比較大」。有些人則說，「身邊沒人支持陳時中耶，台北人」、「這算什麼，姚文智之前還高達90多%」、「選黃珊珊都比另兩個好」、「兩個直接都出來選就知道啦」。

這次民調是中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問公司執行，在2月18日至19日抽樣電訪1085位設籍台北市20歲以上成年人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

國民黨 陳時中 民調

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