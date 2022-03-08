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黑白集／民進黨推鍋三寶變四寶

黑白集
國民黨立院黨團7日舉行「穩定供電淪為芭樂票 錯誤能源政策没人負責？」記者會，記者會由總召曾銘宗（中）主持、立委謝衣鳳（右）、楊瓊瓔（左）出席，要求蔡政府說清楚講明白，303大停電政治責任該誰負。（記者陳正興／攝影）
國民黨立院黨團7日舉行「穩定供電淪為芭樂票 錯誤能源政策没人負責？」記者會，記者會由總召曾銘宗（中）主持、立委謝衣鳳（右）、楊瓊瓔（左）出席，要求蔡政府說清楚講明白，303大停電政治責任該誰負。（記者陳正興／攝影）

這次大停電，蔡政府能源「短板」再度現形。為此，綠委林楚茵做了一個對照表，說台電「每逢大事就出問題」，要檢調追查是否有「內鬼」。看來，民進黨尋找「揹鍋俠」的眼光，又開拓了新領域。

過去面對出包變故，綠營總有「推鍋三寶」。第一寶是「中國」，例如外購疫苗不力就是中國阻撓。第二寶是「國民黨」，一遇政策爭議就推給前朝、馬英九和國民黨，四大公投即是如此。第三寶則是「基層」，每逢災難變故總推給執行疏失，就像這次大停電的慣技。

「內鬼說」雖非林楚茵首創，但由立委公開提出，未免大膽。事實上，「台電出事」和「大事發生」僅在時間上屬巧合；但新聞事件時時刻刻都在發生，「每逢大事就出問題」別說無關內鬼，甚至不是巧合，而是「新聞頻率」罷了。林楚茵的說法，根本禁不起考驗。

林楚茵出身媒體，對此豈會不知？但她仍如此操作，就是看準「內鬼說」粗暴又好用。「內鬼」背後指誰，暗示對象若非對岸，即是反對黨。說穿了，就是認知作戰，除了甩鍋，還可倒打一耙，把責任推到對岸和國民黨等「老三寶」上。

民進黨有此「推鍋四寶」，所有責任都可往外推，自己不必承擔。反正，蔡政府絕不會犯錯，若有錯，一定錯在別人。蔡英文道歉是假，勤找揹鍋俠才是真。

國民黨 民進黨 馬英九

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