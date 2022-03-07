我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

藍常委改選傳現金直送、長期包養 朱：沒證據怎重選

記者劉宛琳、李光儀／台北7日電
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉落幕，但換票、賄選爭議餘波盪漾。有中常委不滿選風敗壞，傳訊給黨主席朱立倫要求重選，據轉述，朱回電指出，這些事他也知道，「但沒證據要如何重選？」強調有證據一定嚴辦。國民黨表示，考紀會正在查賄，至於選制造成選舉結果與社會觀感的落差，將討論並提出改革方案。

據了解，這次當選的29人名單中，其中高達三分之二參加換票聯盟或私下換票、賄選，包含資深和新任中常委。有中常委私下表示，一個黨代表可投15票，中常委參選人通常給一人2000元到5000元台幣不等，也就是一個黨代表可以拿到3萬元至7萬元不等，這些還不包含送禮。

中常委說，由於疫情關係，請客吃飯這次統統變成「現金直送」，且是祕密進行，所以「鎖票鎖很緊」，通常是把現金放在一個信封袋，封面寫著該區所有黨代表的姓名，由代理人主動送錢或轉交，有拿的就在該黨代表姓名上附註OK，也有黨代表最後沒拿，「但有拿錢的占多數」。

據指出，還有一種長期包養模式，就是由中常委幫黨代表繳交四年的職務募款責任額（1年1萬元），選舉時再給1萬元作業費，以獲支持。有黨務高層私下告訴中常委，對這次賄選狀況非常失望，「如果問題都知道，卻無法解決」，讓人很難繼續待下去。不過黨內高層表示，相關指控多半是聽說的，沒有實質證據，考紀會不是東廠，不可能用道聽塗說辦案。

國民黨表示，針對違紀選風檢舉案，考紀會將依端正選風實施要點查處，如查明屬實違反規定，提報中央選舉監察委員會撤銷當選或遞補資格；外界對於中常委選制改革之意見，將邀集各界討論選制改革方案，俟下屆常委選舉實施，以力求貼近民意、社會認同。

有中常委向朱立倫建議，本屆中常委選舉選風歷年最差，嚴重影響黨譽，朱必須拿出改革魄力，即起針對黨內傳聞的換票及賄選名單開始調查，查證屬實就要立即停權或開除，「要不要重選，朱立倫一句話就可以，而且端正選風有助朱提高黨內聲望」。

據轉述，朱立倫接到反映後，請考紀會主委李貴敏致電中常委。中常委向李建議「重金懸賞」舉證者，只要提供賄選證據並查證屬實，就可獲檢舉獎金台幣50萬元到100萬元不等；若黨內不處理，最後有人向檢調單位檢舉，調查屬實依政黨法裁罰，國民黨只會更難看。李貴敏則回覆，任何建議方式都可參考。

國民黨 疫情

上一則

台灣高教危機 「工作、志趣不合」每年近10萬人休學

下一則

故宮南院突停電閉館 博物館界：不可思議

延伸閱讀

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝
冷眼集／地方派系主宰常會 國民黨改革打回原狀

冷眼集／地方派系主宰常會 國民黨改革打回原狀
303大停電 蘇貞昌為台電緩頰 國民黨批政策錯誤

303大停電 蘇貞昌為台電緩頰 國民黨批政策錯誤
與拜登特使相約華府見 何時訪美？朱立倫：視疫情變化

與拜登特使相約華府見 何時訪美？朱立倫：視疫情變化

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑