藍常委改選傳現金直送、長期包養 朱：沒證據怎重選

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

國民黨 中常委選舉落幕，但換票、賄選爭議餘波盪漾。有中常委不滿選風敗壞，傳訊給黨主席朱立倫要求重選，據轉述，朱回電指出，這些事他也知道，「但沒證據要如何重選？」強調有證據一定嚴辦。國民黨表示，考紀會正在查賄，至於選制造成選舉結果與社會觀感的落差，將討論並提出改革方案。

據了解，這次當選的29人名單中，其中高達三分之二參加換票聯盟或私下換票、賄選，包含資深和新任中常委。有中常委私下表示，一個黨代表可投15票，中常委參選人通常給一人2000元到5000元台幣不等，也就是一個黨代表可以拿到3萬元至7萬元不等，這些還不包含送禮。

中常委說，由於疫情 關係，請客吃飯這次統統變成「現金直送」，且是祕密進行，所以「鎖票鎖很緊」，通常是把現金放在一個信封袋，封面寫著該區所有黨代表的姓名，由代理人主動送錢或轉交，有拿的就在該黨代表姓名上附註OK，也有黨代表最後沒拿，「但有拿錢的占多數」。

據指出，還有一種長期包養模式，就是由中常委幫黨代表繳交四年的職務募款責任額（1年1萬元），選舉時再給1萬元作業費，以獲支持。有黨務高層私下告訴中常委，對這次賄選狀況非常失望，「如果問題都知道，卻無法解決」，讓人很難繼續待下去。不過黨內高層表示，相關指控多半是聽說的，沒有實質證據，考紀會不是東廠，不可能用道聽塗說辦案。

國民黨表示，針對違紀選風檢舉案，考紀會將依端正選風實施要點查處，如查明屬實違反規定，提報中央選舉監察委員會撤銷當選或遞補資格；外界對於中常委選制改革之意見，將邀集各界討論選制改革方案，俟下屆常委選舉實施，以力求貼近民意、社會認同。

有中常委向朱立倫建議，本屆中常委選舉選風歷年最差，嚴重影響黨譽，朱必須拿出改革魄力，即起針對黨內傳聞的換票及賄選名單開始調查，查證屬實就要立即停權或開除，「要不要重選，朱立倫一句話就可以，而且端正選風有助朱提高黨內聲望」。

據轉述，朱立倫接到反映後，請考紀會主委李貴敏致電中常委。中常委向李建議「重金懸賞」舉證者，只要提供賄選證據並查證屬實，就可獲檢舉獎金台幣50萬元到100萬元不等；若黨內不處理，最後有人向檢調單位檢舉，調查屬實依政黨法裁罰，國民黨只會更難看。李貴敏則回覆，任何建議方式都可參考。