新聞評論／賄選換票就「下船」 朱立倫能說到做到？

國民黨中常委選舉期間換票、請客、送禮甚至買票爭議不斷，黨主席朱立倫（前）表示會嚴辦到底，但真能說到做到？（記者葉信菉／攝影）

國民黨 主席朱立倫上任後強調「重拾領導力，改變國民黨」，但在歷經公投、立委補選和罷免 連三敗，以及被評為史上選風最糟的中常委選舉後，威信再受重創。黨中央說要檢討選制，「俟下屆常委選舉實施」，但已權力重組 、靠歪風上位的中常委們，可能同意改革嗎？外界正等著看朱立倫如何嚴辦查賄及是否重選。

朱立倫去年參選黨主席時，地方派系大力幫忙，不少「幫忙的人」這次也出現中央委員和中常委選舉及換票聯盟名單裡。「政治人情」縱使要還，也不該在黨內權力核心重組的中常委改選中，任由上下其手。

國民黨中常委選舉換票和送禮（送錢）行之有年，也曾有過重選的往例。過去國民黨家大業大，黨中央還有能力掌控中常會，如今黨產不再，地方派系、家族勢力、農田水利系統卻透過中常委改選控制中常會布局，連黨主席欽點民代都落選，黨內選風墮落至此，令人嗟嘆。

查賄固然需要證據，但換票、賄選，絕對不只是傳言。朱立倫都對中常委表示知情，考紀會主委李貴敏也在落選後發信給黨代表強調「這次參選過程，貴敏遵守遊戲規則，未換票、亦不組聯盟」，不就是告訴大家換票聯盟的存在？至於如何將傳聞查出證據，端視黨中央有沒有徹底查辦的魄力。否則，豈不更印證了黨務高層所說的「問題都知道，卻無法解決」。

中常委選舉前，朱立倫在中常會發豪語，強調國民黨可有同舟計畫，歡迎同舟共濟，但有賄選、換票行為會立刻要求「下船」，真能說到做到？莫非「上船容易下船難」，真要等到破洞愈大，大家一起「沉船」？