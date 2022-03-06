蔡啟芳放話選嘉義市長「調皮搗蛋的人才能帶來改變」

民進黨前立委蔡啟芳（左）6日接受前總統陳水扁廣播節目專訪時，放話要挑戰嘉義市長黃敏惠。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

民進黨 前立委蔡啟芳前年完成肺臟移植重生，暴瘦一大圈，健康狀況好轉後，又懷抱參政夢，他今天接受前總統陳水扁 廣播節目專訪時，放話要挑戰嘉義市長黃敏惠，他說，20年前他就要投入嘉義市長選戰，當時被陳水扁勸退，若2022這一局綠營沒人敢戰，就由他出馬，還說「嘉義市就是需要他這樣調皮搗蛋者才能帶來改變」。

蔡啟芳說，他在嘉義市參選過國大代表，對嘉義市不陌生，原本20年前就想參選嘉義市長，當時被時任台北市長的陳水扁勸退才作罷。蔡也說，嘉義市是特殊的城市，現任國民黨市長黃敏惠已做了12年，若再連任就是16年，他質疑「黃市長做出什麼」，他有意願為民進黨出征2022嘉義市長這一仗，若黨內有其他人願意戰他就不強求。

昔日立院三寶之一、68歲蔡啟芳，在嘉義政壇打滾20餘年，近年逐漸淡出，六年前在嘉義市政府後方開起小吃店，想說「好味道要和更多人分享」，用名字當招牌，更附註「做嘜固」（意指做不久），果然開店數個月後，蔡因氣喘病入院治療，小吃店因此歇業。近年他在新北市三重區又開店，對手藝滿懷信心，還說正研發砂鍋魚頭，風味不輸嘉義名店。

蔡啟芳風格鮮明、草根味濃，常語出驚人，近年逐漸淡出政治圈，定居嘉義縣太保市，閒暇時就泡茶、看書、寫臉書文章，生活過得愜意，政治棒子交給次子蔡易餘。

蔡啟芳近年受肺病所苦，前年7月間住進台大醫院接受肺部移植手術 ，術後恢復情況不錯，但人消瘦一圈，體重僅50多公斤。前年8月間，陳水扁曾到醫院探望蔡啟芳，阿扁透露，蔡一看到他，一開口就說貼在電線桿那句「信耶穌得永生」救了他，蔡受洗成基督徒。蔡啟芳曾為扁案平反仗義執言，展現與扁的深厚交情。