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冷眼集／地方派系主宰常會 國民黨改革打回原狀

記者 周志豪
國民黨主席朱立倫（左）5日前往新北市黨部投票。（記者葉信菉／攝影）
國民黨主席朱立倫（左）5日前往新北市黨部投票。（記者葉信菉／攝影）

國民黨最高權力機構的中常會，在前年黨務改革後5日首度改選，原被寄予厚望，但不僅選舉過程仍換票、賄選頻傳，結果也有如改革照妖鏡，常會仍由地方派系主宰，一切打回原狀傷害黨，黨主席朱立倫也受傷。

中常會長期遭質疑不接地氣，甚至還有萬年中常委長期把持問題。2020年敗選後黨內再湧檢討聲音，最後也確立選任中常委席次下修為29席，並新增連選得連任一次與五成以上民選公職等限制推動改革。

然而這次中常委選舉一開始就傳出「換票聯盟」，還有中常委參選人以包黨代表四年黨公職分攤金，外加1萬元（台幣，下同，約355.4美元）津貼，每人共5萬元價位買票，之後隨抓賄聲起，還漲到一格票5000元，讓黨代表拆票分售。

黨中央卻遲至中央委員開記者會砲轟後，才宣示要嚴查嚴辦中常委選舉歪風，但事實是連考紀會主委都參選中常委，查賄難免投鼠忌器，最後選舉落幕，換票、賄選疑雲仍舊未解，選舉結果也證明改革一場空。

此次常委選舉還有多位黨務高層，或與朱立倫關係密切者，黨務中立性受質疑，選舉結果除本身具備黨內基層實力者，其他幾乎全面敗選，即便並無所謂的「主席推薦名單」，朱威望也勢必再受挫。

選舉結果顯示，國民黨中常委選舉制度沉苛待解，換票聯盟仍舊綁架整個制度，能夠突圍而出的新人，除本身努力，家族助益更關鍵，純新人要出線難如登天。

其實，國民黨中常委選風不佳，已非一日之寒。2009年，前總統馬英九任黨主席時更鬧得不可開交，當年最後除考紀會出手撤銷二位中常委當選資格，當時改革派與馬系中常委當選人也主動請辭，最後推動全面重新改選。

朱立倫若要展現新局，至少在9日新常會組成前，對賄選、換票等違法、違反黨紀行為火速嚴查、即刻處分，甚至要有不惜推動重新選舉決心。

國民黨 馬英九

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