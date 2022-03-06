新聞評論／勝選與權力 蔡英文「台灣價值」的依歸

把「台灣價值」當成權力鬥爭的血滴子，蔡英文被指是始作俑者。（本報資料照片）

民進黨 中執會在滿天疑雲的「線民案」陰影下，通過徵召台南市長黃偉哲競選連任，黨主席蔡英文 一聲「團結」，攻勢凌厲的派系立即噤聲。蔡英文為確保台南勝選，並不在乎外界對民進黨轉型價值的質疑。事實上，針對初選激烈引發黨內惡鬥，蔡英文上月在中常會上說「保護台灣的價值不能作為競爭手段」，就已經定調：價值會轉彎，正義免計較，勝選是唯一標準，權力是最後依歸。

面對黨內惡鬥，蔡英文提醒黨員要記得2008年的慘痛教訓。當時是陳水扁的總統第二任期，貪瀆案讓民進黨聲勢大壞，陳水扁為了權力自保而大走偏鋒，引發黨內派系惡鬥，蘇貞昌、謝長廷等天王為總統大位鬥得更凶，黨內初選淪為「在同志 中尋找敵人，派系動員，媒體介入，政策辯論變人身攻擊，排藍條款變忠貞調查」的大亂鬥。結果民進黨不僅選舉大敗，政權輪替，更面臨全黨潰崩的大危機。

蔡英文往事重提，當然是因總統第二任期的權力交棒危機感。在初選競爭中，「英派」新人被抹紅，黨內紅帽子亂飛，黃偉哲「線民案」再遭炒作，「綠色麥卡錫」陰風四起。民進黨立委管碧玲憶起當年「台灣民族主義造成理盲」，當時除被狂批的「十一寇」，連今天駐美代表蕭美琴都被抹紅為「中國琴」；「初選可以競爭，但十一寇2.0千萬不可以」。蔡英文是呼應管碧玲的談話有感而發。

蔡主席的談話當然有理，問題是，民進黨的轉型價值常遭選擇性蓋牌；而她更可能忘記了，把「台灣價值」當成權力鬥爭的血滴子，蔡主席就是始作俑者。「台灣價值」一詞，最早就是被蔡英文用來檢驗台北市長柯文哲，她要求柯「再次確認台灣價值，讓民進黨支持者認可」；柯文哲反問蔡英文的「台灣價值」什麼，蔡英文也從來說不清楚，直到去年全代會才以「經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，就是民進黨理想中的台灣價值」，勉強向社會交代。但這些語焉不詳的語彙，不但蔡政府從沒做到，民進黨人更不當回事。

然而，民進黨從來不吝用「台灣價值」作為區別敵我的標尺，甚至當「綠就是台灣價值」，「台灣價值」更成為打擊政敵的武器。「台灣價值」這種民粹標尺這麼好用，民進黨豈會棄而不用，而且不只鬥別人，甚至變成廻力鏢倒打自己同志；就像蔡政府用轉型正義追殺在野黨，血滴子卻總會飛進黨內盤旋在同志頭上一樣，這也是殘酷權鬥自然會產生的因果報應。

正因為這種權力威脅的危機感，民進黨中常會還以選務中立為名，要求候選人將蔡英文、賴清德等選對會成員當作「公共財」，不得使用選對會成員相片。表面理由是為避免競爭與派系分裂，事實上也減少黨內爭相和「王儲」站隊，讓可能的權力繼承者不會提早展開權力角逐布局。

更微妙的是，同一時間釋出的前副總統陳建仁入黨訊息。陳建仁形象溫和，一直是蔡英文倚重的政治夥伴，他在此刻入黨有為北市選戰儲備人選、為總統大選備位安排等戰略用意，至少可讓外界有「儲君未定」的揣測，讓有志者「人人有希望，個個沒把握」，除了稀釋「當然備位者」的權力威脅，更可能當成後蔡英文時代權力先期安排。這一著棋充滿了政治想像，更說明蔡英文「鞏固權位」用心之深。這點，才是蔡英文內心深處的真正「台灣價值」所在。