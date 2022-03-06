303大停電 蘇貞昌為台電緩頰 國民黨批政策錯誤

行政院長蘇貞昌（中），5日視察台南龍崎變電所。（記者周宗禎／攝影）

三○三全台大停電民怨炸鍋，行政院長蘇貞昌昨避談經濟部長王美花是否該為停電下台，蘇表示，已要求台電記取教訓，該負的責任絕不護短，還緩頰台電夜以繼日為民生盡力，應給予肯定。前總統馬英九 、國民黨 主席朱立倫則痛批大停電是政策問題，不是誰下台就可解決。

台南市永康區公園路一帶昨晚又跳電，737戶受影響停電，民眾憂心忡忡，台電緊急派員搶修，初判是地下電纜故障引起，與三○三大停電無關。

此次大停電，龍崎變電所首當其衝跳電，蘇貞昌與王美花昨前往視察。蘇貞昌說，台電不該犯嚴重錯誤 ，讓全國產業和民生不便，深感抱歉，等相關報告出來應負的責任不護短 ；近幾年能源轉型、中火減少燃煤600噸、中小學班班有冷氣等，台電人員都用盡心力，應給予肯定感謝。

昨天傳出懲處層級最高到台電董事長，繼任人選以經濟部次長曾文生呼聲高，王美花可望「留校察看」。行政院發言人羅秉成昨說，待經濟部提出檢討報告再處理。

不過，朱立倫批評，關鍵在整體能源政策出問題，呼籲蔡總統拋下意識形態，有錯誤就改，國民黨願意一起檢討能源政策。

馬英九表示，大停電是政策問題，非一個院長或部長下台就可解決，沒有足夠的電，卻還要廢核，每次發生大停電，誰來救電，還不是核電，這是鐵的事實，為何政府不去面對？