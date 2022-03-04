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民眾黨布局 台北市3副市長 傳北中高選市長

記者楊正海、張睿廷／台北4日電
台北市長柯文哲（右二）去年底就職七周年記者會上，與副市長黃珊珊（右起）、彭振聲、蔡炳坤合照，現在卻傳出，三位副市長可能分別要參選台北、高雄、台中市長。（本報資料照片）
台北市長柯文哲（右二）去年底就職七周年記者會上，與副市長黃珊珊（右起）、彭振聲、蔡炳坤合照，現在卻傳出，三位副市長可能分別要參選台北、高雄、台中市長。（本報資料照片）

台北市長柯文哲昨爆料，副市長彭振聲要去選高雄市長，引發熱議。因副市長黃珊珊要接棒選台北市長，另一副市長蔡炳坤也曾表態不排除選台中市長，等於台北市三位副市長都可能投入選舉，市議員批評北市將群龍無首，高層無心市政。

蔡炳坤曾是胡志強時代的台中市副市長，雖然尚未決定是否參選台中市長，但他曾表示，若沒有適當人選投入，他才會承擔。至於黃珊珊，早就是柯文哲指定的接班人，近來更把砲口對準可能代表國民黨參選北市長的立委蔣萬安。

沒想到昨在環狀線北環段機廠動土典禮時，新北市長侯友宜在台上稱讚彭振聲是人才，坐在台下的柯文哲卻冒出一句，「彭振聲要去選高雄市啦」。不過，面對媒體追問，柯文哲又說，「好啦，不要鬧，正經一點。」

「柯文哲要讓市政府群龍無首嗎？」民進黨議員許淑華批評，柯文哲會這麼說，表示民眾黨現在根本沒有人才，竟然急就章地把自己的副市長派去選舉，對年紀不小的彭副，是件很殘忍的事，而且現在的北市府螺絲鬆掉的情形不斷上演，無心市政。

國民黨議員徐弘庭認為，柯文哲口口聲聲說政府不要被政黨綁架，自己卻不是這樣，尤其現在台灣的疫情還沒有結束，生活也沒有正常化，台北市卻是黃珊珊要選舉，柯文哲也要選舉。他呼籲柯文哲，在什麼位置上講什麼話，不要老是在市政行程上放話、爆料講選舉，沒有政黨分際。

民眾黨議員林國成則認為，彭振聲是高雄人，基層公務人員出身，在高雄市政府從基層承辦人員到做到科長、處長，對高雄市不陌生，加上有工程背景，又可以把台北經驗帶到高雄，不失為一個適當的人選。

林國成則說，外界批評柯文哲讓三位副市長都去選舉，無心市政，但以他當議員的經驗，副市長是輔佐市長的角色，其實還有局、處長在做事，不會影響市政的推動。

柯文哲 國民黨 疫情

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